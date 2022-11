Após treino da seleção, Richarlison disse estar “200% preparado para a Copa”

A seleção brasileira fez nesta segunda-feira (21) o segundo treino no Catar. O suspense ainda é grande para conhecer os 11 titulares que vão jogar contra a Sérvia na estreia da seleção na Copa.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

Apenas os primeiros 20 minutos do treino foram abertos à imprensa, e pouco se viu além das primeiras movimentações dos jogadores com a bola no estádio Grand Hamad. O treinador Tite prepara a equipe para a estreia e decidiu fechar o treino de terça-feira (22) para ter mais tranquilidade na definição da equipe. Poucas pistas surgiram também das entrevistas com os dois jogadores escalados para conversar com a imprensa depois do treino.

Raphinha, primeiro a aparecer, desconversou quando questionado sobre a equipe titular do treinador. “Vou deixar com a imaginação de vocês”, brincou.

Menos conhecido do público brasileiro, Raphinha diz que será dentro de campo que deverá conquistar o status de ídolo, e se sente preparado para fazer uma grande competição, assim como todos os outros jogadores: “A gente chega no melhor momento da temporada, e com a preparação física está todo mundo no mais alto nível”, afirmou.

O atacante do Barcelona, de 25 anos, é um dos 16 novatos que vão disputar a primeira Copa na carreira. Ele se sente bem acolhido e elogiou o ambiente da seleção e do apoio dos mais experientes. “Os que já disputaram tentam passar para a gente confiança, para a gente chegar tranquilo e fazer o que há de melhor. Nos deixam à vontade para sermos nós mesmos. Temos liberdade para pedir conselho até entre os mais novos”, disse.

Em um dos maiores momentos de descontração, Raphinha revelou que os jogadores da seleção já ensaiaram as comemorações dos gols. “Temos 10 danças preparadas para cada gol. Tem dança até o 10° gol", garantiu.

Na sequência, Richarlison também não deu dicas de como a seleção deve começar o jogo contra a Sérvia. O mistério continua, mas ele diz se sentir pronto para realizar seu sonho de disputar a Copa e honrar o histórico 9, que já pertenceu a grandes artilheiros como Ronaldo Fenômeno.

“Esse foi meu sonho e esse momento chegou. O Tite sabe que faço bastante gols, a camisa (9) é ‘pesada’, mas espero aumentar essas marcas”, disse Richarlison, que confessou estar “200% preparado para a Copa”.

Apoio para manifestações contra a Fifa

Richarlison acredita que será difícil enfrentar uma linha de cinco na defesa sérvia, mas pretende aproveitar as situações quando a bola chegar até ele no ataque. "Eles têm equipe bastante alta. Sabemos do perigo da bola aérea. Treinamos bastante e temos dois dias para nos preparar até a estreia”, avaliou.

O atacante da seleção também comentou o ambiente positivo dentro do grupo, que tem uma liderança dividida em torno de jogadores com maior experiência, como Thiago Silva, Neymar, Casemiro e Dani Alves.

Mas Richarlison lembrou dos quatro anos que veste a camisa da seleção e sua trajetória o faz se sentir também um líder. “Eu me vejo como líder também. Há quatro anos visto esta camisa e dou conselho para os mais novos”, afirmou.

Conhecido pelo engajamento fora dos gramados pelas causas sociais, Richarlison disse apoiar o movimento de outras seleções dentro da Copa do Mundo em favor de minorias. Os jogadores da seleção inglesa, por exemplo, ajoelharam no gramado antes da partida contra o Irã em protesto pela Fifa ter impedido o uso de braçadeiras com mensagens inclusivas.

"Temos que respeitar a opinião de cada um. Aqui (na seleção brasileira) não sei se vão usar, mas apoio em qualquer situação. Vivemos num mundo perigoso. Seja contra o racismo ou pelo movimento LGBT, eu apoio qualquer causa", afirmou.

