A ambição cautelosa de Portugal para ganhar a Copa do Mundo

Portugal treino no centro de Al Shanahiya, distante 30 km de Doha.

A dois dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção portuguesa fez na manhã desta terça-feira (22) mais um treino preparatório para o duelo contra Gana. Antes da sessão de treinos de Portugal, no Centro Al Shahaniya distante 30 km de Doha, o zagueiro Rúben Diaz mostrou mais uma vez o clima de confiança da equipe para ser campeã mundial.

Elcio Ramalho, enviado especial ao Catar

Nada abala o ambiente de entusiasmo dos jogadores sobre uma conquista inédita que a seleção portuguesa busca neste Mundial do Catar. Nem mesmo as polêmicas envolvendo o astro Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira (21) falou com jornalistas sobre suas recentes declarações contra o seu clube atual, o Manchester United. O atacante criticou abertamente o clube e o treinador Erik Ten Hag, gerando muita controvérsia.

Os jornalistas portugueses não respeitaram o pedido de Cristiano Ronaldo de não fazer perguntas sobre ele para seus companheiros de equipe.

Cristiano Ronaldo de Portugal durante o treinamento no estádio Al-Shahaniya, Catar - 22 de novembro de 2022 REUTERS - PEDRO NUNES

Questionado sobre se as polêmicas envolvendo CR7 atrapalharam o grupo, Rúben Diaz foi taxativo: “Foi importante ele ter vindo falar, faz parte do processo. Em nada o assunto do Cristiano tem ‘beliscado’ a nossa tranquilidade e o trabalho que estamos fazendo desde que estamos concentrados”, afirmou.

“O assunto já foi suficientemente falado e neste momento não há mais nada a refletir sobre isso. Para nós é um assunto encerrado desde o início. Nosso foco é no Mundial”, declarou.

O português João Félix durante o treinamento REUTERS - PEDRO NUNES

Confiança em alta

A própria imprensa destaca que nunca a expectativa esteve tão alta entre os jogadores e a comissão técnica para Portugal conquistar seu primeiro título mundial.

Mas o zagueiro demonstrou cautela até chegar ao objetivo final e destacou as qualidades da seleção de Gana, adversária da estreia na próxima quinta-feira (24). Ele considera a equipe “forte fisicamente e muito perigosa”.

O zagueiro Rúben Diaz na entrevista coletiva © Elcio Ramalho/RFI

“Para mim e para todos, em geral, a única coisa que está na nossa cabeça é ganhar de Gana. Se não ganharmos, tudo ficará diferente quanto à nossa maneira de estar e de pensar neste Mundial. Temos que pensar um jogo de cada vez e, genuinamente, é uma boa maneira de traçar uma caminhada vitoriosa como todos nós queremos. O foco está em ganhar de Gana e nada mais”, disse.

O zagueiro do Manchester City também não demonstra temor em enfrentar eventualmente a seleção brasileira, já que o confronto é possível desde as oitavas de final: “Esse é um confronto no qual não é o momento para pensar. Se vier, que venha, estarmos preparados. Primeiro que tudo, é pensar em lá chegar, e passar da fase de grupos que é o nosso primeiro foco”, concluiu.

Portugal esta no grupo H da Copa, junto com Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

O zagueiro português Ruben Dias (direita) participa de um treinamento no local de treinamento do Al Shahaniya SC em Al Samriya, noroeste de Doha, em 22 de novembro de 2022, durante o torneio de futebol da Copa do Mundo do Catar 2022. AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

