Discriminação na Copa: Jogadores da seleção alemã ironizam sanções da Fifa cobrindo a boca

Os jogadores alemães cobrem a boca antes do pontapé inicial contra o Japão em 23 de novembro de 2022. Um gesto dirigido à Fifa, que proibiu o uso da braçadeira One Love contra a discriminação e pela diversidade.

A seleção alemã abriu o jogo contra o Japão em Doha nesta quarta-feira (23) cobrindo a boca antes da tradicional foto. A ação foi feita em protesto contra a ameaça da Fifa de punir as equipes que jogam no Catar com a braçadeira "One Love" contra a discriminação.

Por Nicolas Bamba

Diante das ameaças de "sanções esportivas" da Federação Internacional de Futebol (Fifa), as sete equipes europeias que haviam planejado usar uma braçadeira "One Love" na atual Copa do Mundo, como sinal de inclusão e diversidade e contra a discriminação, desistiram de vestir o acessório no início desta semana. Eles pretendiam que seus capitães usassem as braçadeiras num contexto em que o Catar, o país anfitrião da Copa do Mundo de 2022, foi criticado por seu histórico de desrespeito aos direitos humanos, às pessoas LGBTQIA+ e aos trabalhadores migrantes.

Mas os jogadores da Alemanha não ficaram indiferentes antes do jogo contra o Japão na quarta-feira. Manuel Neuer, o capitão e goleiro da Nationalmannschaft (equipe nacional alemã), não tinha uma braçadeira de "One Love", mas ele e seus companheiros de equipe encontraram uma maneira de responder à Fifa. Quando posaram para a foto antes do pontapé inicial, os onze alemães cobriram a boca com uma mão. Gianni Infantino, o presidente da Fifa, estava presente no Estádio Internacional de Khalifa.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

"Os direitos humanos não são negociáveis"

Na sequência, no Twitter e em outras redes sociais, a Associação Alemã de Futebol emitiu uma declaração mordaz: "Com a braçadeira de capitão, queríamos mostrar os valores que vivemos na seleção nacional: diversidade e respeito mútuo. Fazendo barulho junto com outras nações".

"Esta não é uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis. Isto deve ser óbvio. Infelizmente, este ainda não é o caso. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós. Proibir-nos de usar a braçadeira, é proibir-nos de falar. Nossa posição é clara", disse a associação.

Nas arquibancadas, a Ministra do Interior alemã, encarregada dos Esportes, Nancy Faeser, também tomou uma posição. Sentada ao lado de Gianni Infantino, ela tirou o casaco, revelando a famosa braçadeira "One Love", que a Fifa não queria ver em campo.

German politician Nancy Faeser sat next to FIFA president Gianni Infantino wearing a OneLove armband. 🌈



She concealed it under a red jacket and then took it off.👏 pic.twitter.com/1XOFa9Lpd0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 23, 2022

Ao não permitir que fosse mostrada, a Fifa colocou uma lente de aumento na braçadeira "One Love", na mensagem que ela carrega e nas críticas que ela faz.

