Thiago Silva pede confiança da torcida e técnico da Sérvia avisa: "Não temos medo do Brasil"

O treinador Tite e o capitão da seleção Thiago Silva participaram da tradicional entrevista coletiva antes da estreia da equipe no Mundial do Catar.

Na véspera da partida de estreia da seleção brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva e o treinador Tite afirmaram estar mais preparados para este Mundial. Na sequência da entrevista coletiva, o treinador sérvio Stojkovic deixou um recado contundente: “não temos medo de ninguém, nem do Brasil”.

Aos 38 anos, Thiago Silva será mais uma vez o capitão da seleção brasileira, como aconteceu em 2014. Lembrado que a escolha provocou reações da torcida pela má impressão deixada na Copa realizada no Brasil, Thiago culpou a imprensa antes de dizer que se sente pronto para o desafio de levar a braçadeira.

“Sempre estive preparado para todas as situações. É um momento especial e agradeço a oportunidade e a confiança da comissão técnica pela capitania desse jogo. Estou super preparado e super motivado para ajudar da melhor maneira possível”, afirmou.

Demonstrando muita confiança e também prudência, Thiago Silva diz que está mais maduro em relação a experiências passadas e vai mostrar sua “melhor versão” nesta Copa. Diante de uma equipe que está, segundo ele, numa posição mais favorável, Thiago fez um pedido de voto de confiança à torcida.

“Todos os jogadores estão em muito boa saúde e bem focados naquilo que tem que ser feito. Peço à torcida que confie na gente, estamos prontos para fazer uma grande Copa do Mundo. Claro que o título está muito distante, mas sonhar é grátis e sonhamos com isso”, disse, antes de opinar sobre a fase atual do camisa 10 da seleção.

“Acho que o Neymar chega para uma competição tão importante muito bem preparado. Num nível muito bom. Teve uma preparação diferenciada, sem lesão e sem preocupação alguma. E o que acho legal é que ele não tem vaidade alguma. Ele sempre é decisivo para nossa equipe, então temos que tirar o melhor proveito desse Neymar”, opinou.

Ao seu lado na coletiva, o treinador Tite voltou a se esquivar das perguntas sobre os 11 titulares desta quinta-feira (24), apesar da insistência dos jornalistas. Ele não quer dar dicas para os sérvios e confirmou que a equipe trabalha com pelo menos dois modelos, que podem variar em função dos jogos. “Sabemos como devemos enfrentar a Sérvia”, afirmou.

Tite também disse que houve uma “quebra de paradigma” na seleção brasileira por ter sido o único técnico que, apesar de uma derrota na Copa, se manteve no cargo para o ciclo seguinte. “Primeiro tenho paz de fazer do começo, meio e fim, e as chances são maiores”, garante.

O técnico confessou que o “frio na barriga” é menor nesta segunda Copa consecutiva. “O aprendizado pode ser teórico, mas é fundamentalmente prático. Estou mais leve, estou mais Agenor”, disse, em referência a seu nome.

O treinador brasileiro ainda lembrou de sua experiência profissional em países árabes – dirigiu o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos – pode ser uma vantagem por conhecer as condições do clima quente.

Tite ainda defendeu a decisão dos jogadores de ter dancinhas para as comemorações dos gols: “É naturalidade e não é pejorativa. É uma característica própria com respeito ao nosso jeito”, definiu.

Sérvia sem medo

Para o treinador da Sérvia, Dragan Stojkovic, sua equipe vai enfrentar uma “geração de ouro” do Brasil, que é uma favorita natural ao título. No entanto, disparou com convicção: “Não temos medo de ninguém no mundo, inclusive do Brasil”.

Stojkovic também não quis revelar os titulares que irão enfrentar a seleção canarinho, mas considera que a equipe está melhor preparada para enfrentar os comandados de Tite.

Na última Copa, Brasil é Sérvia se enfrentaram na terceira rodada e a seleção derrotou os sérvios por 2 a 0, selando sua classificação para a próxima fase. Desta vez, na estreia, será diferente, garante Stojkovic.

“Os jogadores estão mais maduros e com mais experiência. Estamos mais confiantes neste ano”, disse ao lado do capitão Dusan Tadic, que aos 34 anos é um dos veteranos da equipe.

“Eles são os favoritos, mas estamos focados na nossa equipe e queremos dar orgulho ao nosso país”, disse Tadic, confiante.

