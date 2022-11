Brasil estreia na Copa com vitória sobre a Sérvia, mas Neymar vira preocupação

O Brasil começou bem e com uma vitória bem convincente sua busca pelo hexacampeonato. No jogo de encerramento da primeira rodada, nesta quinta-feira (24), a seleção derrotou a Sérvia por 2 a 0 com os gols anotados por Richarlison. A preocupação é com Neymar que deixou o campo com uma entorse no tornozelo

Publicidade Leia mais

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

Com um show de bola no segundo tempo, o Brasil demorou a furar a defesa adversária. Só foi aos 15 minutos da etapa complementar, com Richarlison aproveitando um rebote do goleiro depois de um chute cruzado de Vini Jr.

O atacante voltou a marcar aos 28 minutos depois de receber um cruzamento de Vini Jr. Richarlison dominou a bola e completou com um belo voleio, ampliando o placar.

Aos 35 minutos, Neymar foi substituído devido a um problema no tornozelo direito. Ele deve ficar em observação entre 24 e 48 para saber a gravidade da lesão, confirmou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

Dominação

A seleção brasileira dominou todo o jogo e criou boas chances de abrir o marcado ainda no primeiro tempo. Raphinha teve a melhor chance depois de uma tabela com Lucas Paquetá. Ele saiu frustrado de campo por não ter conseguido marcar seu primeiro gol. “Faltou, dificilmente vou esquecer. Por outro lado, o goleiro conseguiu fechar muito bem. Fui infeliz, não conseguir marcar, mas vou trabalhar para a próxima vez”, afirmou.

Vini Jr. Também teve boa chance depois de ganhar uma dividida com o zagueiro sérvio, mas teve o chute bloqueado.

Recuada, a Sérvia pouco deu trabalho para a seleção brasileira durante todo o jogo. Os lances mais perigosos surgiram de cobranças de escanteio.

A partida ganhou novo ritmo no segundo tempo, com o Brasil jogando mais solto e criando mais jogadas. “O primeiro tempo foi muito truncado com as duas equipes se estudando bastante. Acredito que no segundo tempo a gente conseguiu pressionar melhor, criamos chances e conseguimos converter em gol, que era o mais importante”, resumiu o goleiro Alisson.

Com a vitória, o Brasil divide a liderança do grupo com a Suíça, mas está a frente pelo saldo de gols. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (28) pela segunda rodada do grupo G

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro