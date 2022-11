Lesões fazem Neymar e Danilo reviverem dramas de outras Copas

Neymar sente o impacto no tornozelo, durante o jogo contra a Sérvia, na estreia do Brasil na Copa do Catar. (24/11/2022)

A notícia teve o efeito de uma bomba na delegação brasileira. As lesões de Neymar e Danilo seriam mais graves do que esperavam a equipe médica e os torcedores. Oficialmente, foi comunicado que o camisa 10 e o lateral direito titular da seleção vão ficar em observação e de fora das próximas partidas.

Elcio Ramalho, enviado especial da RFI a Doha

O choro de Neymar no banco de reservas já era prenúncio de que o problema poderia ser grave. Na saída do estádio, após a vitória contra a Sérvia, o atacante saiu mancando e sem falar com a imprensa.

Depois de exercícios físicos, a equipe médica avaliou a necessidade de fazer exames de ressonância magnética para ter um diagnóstico mais preciso. “Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, informou o médico da seleção Rodrigo Lasmar em um vídeo divulgado pela comunicação da CBF.

Segundo o médico, os dois vão continuar em tratamento e as avaliações serão feitas. “É importante ter muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões.”

Lasmar confirmou que os dois jogadores não poderão participar do próximo compromisso contra a Suíça, na segunda-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos. “Eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperá-los a tempo para esta competição”, concluiu.

A declaração deixa a entender que não se pode descartar a hipótese de os dois jogadores não superarem a tempo as lesões.

Tristes lembranças

Para Neymar, é mais um golpe duro para seu histórico de contusões em Copas. Na de 2014, ele ficou fora da competição após uma entrada violenta de Zuñiga no jogo das quartas de final contra a Colômbia. No Mundial da Rússia, o camisa 10 teve uma série de complicações no pé, antes de ter confirmada sua recuperação para disputar na competição.

Para Danilo, a lesão o faz reviver um drama pessoal. Na Copa de 2018, o lateral chegou a ser cortado do grupo que estava na Rússia por uma lesão nos ligamentos, também do tornozelo esquerdo.

Sem os dois jogadores, a seleção brasileira voltou a treinar na tarde desta sexta-feira (25) no gramado do Grand Hamad Stadium. As atividades físicas e com bola foram abertas à imprensa.

O clima de descontração foi garantido pela presença dos familiares dos jogadores. Muitos deles levaram crianças para o gramado para brincadeiras, além de distribuírem autógrafos e tirarem fotos com fãs.

Outro destaque foi a presença do mascote da seleção, o Canarinho Pistola, que foi uma das atrações ao passear pelas arquibancadas e pelo centro de treinamento.

