Richarlison brilha e jogadores destacam equilíbrio da seleção na vitória contra a Sérvia

Richarlison fez um golaço no jogo contra a Sérvia selando o primeiro triunfo do Brasil na Copa.

A atuação de Richarlison, principalmente o belo gol de voleio que selou a vitória de 2 a 0 da seleção sobre a Sérvia rendeu ao atacante o prêmio de melhor em campo. O “Pombo”, como é conhecido, foi um dos destaques da estreia do Brasil e muitos jogadores ressaltaram mais uma vez o trabalho coletivo da equipe como trunfo para a estreia.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

Enquanto no primeiro tempo o atacante ficou quase apagado em campo, no segundo tempo ele demonstrou porque ganhou a lendária camisa 9 da seleção e a confiança do treinador Tite.

Ao conversar com a imprensa após receber o prêmio de melhor do jogo, Richarlison brincou: “Aqui na seleção eu ‘broco’ mesmo, faço muito gol mesmo então é aproveitar os companheiros que eu tenho do meu lado”, disse. E emendou: “Hoje, no intervalo, eu conversei com eles e falei que só precisava de uma bola para eu colocar para a rede e essa bola chegou. Estava preparado e consegui balançar as redes. Foi uma noite maravilhosa, conquistamos uma vitória e agora faltam mais seis jogos para a gente alcançar nosso objetivo”, disse Richarlison

O atacante disse ainda ter ligado para Neymar para saber da situação do camisa 10 que saiu de campo com uma entorse no tornozelo. E revelou ter dado um conselho ao companheiro: “falei para ele colocar bastante gelo para ele se recuperar logo. O importante é Neymar estar 100% para o próximo jogo”.

Outros jogadores destacaram o trabalho coletivo que resultou numa vitória bem convincente, que justifica a percepção de que a seleção brasileira é uma das sérias candidatas ao título. “No primeiro tempo teve o nervosismo da estreia, mas na segunda parte conseguimos controlar melhor e fazer os gols. Individualmente estou muito feliz por estrear na Copa do Mundo e jogar bem”, disse Rodrygo, o jovem atacante que entrou na Copa entrando em campo no segundo tempo da partida.

Já o atacante Raphinha lamentou ter perdido pelo menos dois gols, que poderiam ter encaminhado mais cedo a vitória. O jogador chegou a ficar cara a cara com o goleiro sérvio, mas pecou na finalização. “Faltou entrar, é um lance que dificilmente vou esquecer nas próximas noites e nos próximos dias, mas é normal do jogo. Por outro lado, o goleiro conseguiu fechar muito bem, fui infeliz e não consegui marcar, mas vou trabalhar para no próximo jogo essa bola entra”,

O capitão Thiago Silva ressaltou o equilíbrio da seleção e retrucou uma declaração do treinador sérvio Dragan Stojkovic que ironizou a força ofensiva da seleção em detrimento da defesa.

“Acho que tudo é equilíbrio. O treinador deles deu uma entrevista dizendo: ‘eles têm quatro na frente e lá atrás, tem alguém?’. Acho que foi falta de informação e de respeito também. Se ele tivesse parâmetro e acompanhado nosso processo, (veria que) a gente é uma equipe que marca muito e sofre poucos gols, e é equilibrada por causa disso.”

Thiago Silva também disse que a vitória na estreia tirou o “peso” normal de estreia, refletido principalmente pelo nervosismo no primeiro tempo. “Eu acho que a gente teve uma performance muito melhor do segundo do que no primeiro tempo, isso é normal”, afirmou.

Para Alex Sandro, o Brasil acertou na saída de bola e a mudança de tática favoreceu as jogadas ofensivas. “Nossa equipe está executando tudo o que foi feito nos treinos e temos que continuar assim”, declarou.

Segundo ele, a seleção terá mais tranquilidade para encarar na segunda rodada do grupo G, a Suíça, embora espere uma partida ainda mais complicada: “Iniciar um campeonato com uma ótima vitória dá uma confiança tremenda para a seleção. Sabemos que o próximo jogo vai ser ainda mais difícil porque as outras seleções começam a estudar melhor o Brasil e particularmente os jogadores e temos que estar mais preparados.”

