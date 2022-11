França vence Dinamarca por 2 a 1 se classifica para oitavas de final no Catar

A França venceu a Dinamarca neste sábado (26) por 2 a 1 em Doha. Com o resultado, a equipe se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Publicidade Leia mais

Com dois gols de Kylian Mbappé, a França derrotou a Dinamarca depois de um primeiro tempo sem gols. Os 'Bleus' saíram na frente, balançando a rede aos 61 minutos. Mas tiveram pouco tempo para festejar, pois sete minutos depois o dinamarquês Andreas Christensen empatou. Mas, aos 86 minutos, o atacante do PSG fez o gol da vitória.

A seleção francesa já havia derrotado a Dinamarca duas vezes este ano na Liga das Nações. Um histórico que parece ter favorecido uma equipe marcada por muitos desfalques, como o de Karim Benzema, na véspera do início da competição.

Com o resultado, os franceses se tornam os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. O time, que venceu a Austrália por 4 a 1, acumula seis pontos em apenas dois jogos e segue na liderança do grupo D.

“Fizemos muitas coisas interessantes. Bravo aos meus jogadores”, disse o técnico Didier Deschamps logo no final da partida. “O primeiro objetivo foi alcançado (...) Esse grupo é forte, sólido e quer fazer grandes coisas. E já concretizou algumas com essas duas vitórias", completou, elogiando o time.

Após a classificação francesa para a próxima fase, Austrália, Dinamarca e Tunísia brigarão pela segunda vaga do Grupo D na terceira rodada. A França agora volta a campo na próxima quarta-feira (30), no estádio Cidade da Educação, contra a Tunísia, enquanto os dinamarqueses enfrentam no mesmo dia a Austrália, no estádio Al-Janoub.

Mbappé alcança Zidane

Aos 23 anos, Mbappé chegou a 31 gols em 61 jogos pela seleção francesa, igualando a marca de Zinedine Zidane e superando outros artilheiros históricos do país, como Just Fontaine e Jean-Pierre Papin.

O atacante agora tem três gols no Catar, sete no total em Mundiais, o que o coloca em terceiro na lista de goleadores dos 'Bleus' no torneio, que é liderada por Fontaine (13 gols em 1958).

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro