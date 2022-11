Bruxelas é palco de vandalismo após derrota da Bélgica para Marrocos na Copa do Catar

Atos de vandalismo começaram nas ruas de Bruxelas antes mesmo do final do jogo entre Bélgica e Marrocos, em Doha.

Vários atos de vandalismo foram registrados neste domingo (27) em Bruxelas após a vitória do Marrocos sobre a Bélgica na Copa do Mundo. A seleção do país do norte da África venceu por 2 a 0, mas a festa foi estragada pela violência na capital belga, onde vive uma grande comunidade de origem marroquina.

Antes mesmo do final do jogo, no centro de Bruxelas, "várias dezenas de pessoas, algumas delas encapuzadas, procuraram confronto com as forças de ordem, o que comprometeu a segurança pública", declarou a polícia belga em comunicado. As autoridades registraram o uso de material pirotécnico, o lançamento de projéteis, a presença de manifestantes armados com bastões, um incêndio em via pública e a destruição de um semáforo.

As forças de segurança pediram aos moradores e torcedores que evitassem determinados bairros do centro da capital belga, conhecida por sua população cosmopolita e uma grande diáspora marroquina. Várias estações de metrô foram fechadas e ruas bloqueadas para limitar as multidões.

"Um jornalista foi ferido no rosto por fogos de artifício", segundo a polícia, que decidiu intervir com um canhão de água e gás lacrimogêneo. Carros também foram incendiados.

"Condeno veementemente os incidentes desta tarde. A Polícia já interveio com determinação. Assim, desencorajo os torcedores de irem ao centro da cidade. A Polícia usa todos os meios para manter a ordem pública", reagiu o prefeito de Bruxelas, Philippe Close, no Twitter. "Ordenei à Polícia que proceda com as prisões administrativas dos vândalos", acrescentou.

Marroquinos mais próximos das oitavas de final

O Marrocos deu com esta vitória no estádio Al Thumama um grande passo para as oitavas, diante de uma Bélgica que tinha vencido o Canadá na primeira rodada. Os gols de Abdelhamid Sabiri de falta (73) e de Zakaria Aboukhlal (90+2) deixam a seleção marroquina com 4 pontos no Grupo F, um à frente dos belgas.

Os 'Diabos Vermelhos', como são conhecidos os belgas, mostraram neste domingo um melhor desempenho do que contra os canadenses, mas não conseguiram encontrar o caminho do gol contra um time marroquino muito intenso defensivamente, que levou perigo nos contra-ataques e na bola parada. Os africanos, que substituíram o goleiro Bono por Munir El Kajoui na última hora, se fecharam desde o início da partida, esperando o momento ideal para atacar os belgas, mesmo se os europeus foram os donos da bola durante o primeiro tempo.

"Estamos todos decepcionados. Queríamos nos classificar hoje, mas encontramos um time marroquino muito bom", lamentou o jogador belga Hazard em entrevista ao canal RTBF depois da partida. Na próxima quinta-feira (1°), a Bélgica volta a campo contra a Croácia na terceira rodada, no estádio Ahmad Bin Ali, enquanto o Marrocos enfrenta no mesmo dia o Canadá, no estádio Al-Thumama.

(Com informações da AFP)

