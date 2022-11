“Neymar está fazendo fisioterapia 24 horas por dia”, diz Marquinhos

A ausência e a preocupação com Neymar continuam como foco principal da seleção brasileira, na véspera da partida contra a Suíça. Marquinhos e Tite falaram do esforço do atacante em se recuperar da lesão no tornozelo direito para voltar para os gramados da Copa.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

Marquinhos foi o primeiro a comentar como o camisa 10 está empenhado na sua recuperação. “Ele está dormindo na fisioterapia, está fazendo fisioterapia 24 horas por dia e isso mostra o quanto ele quer estar de volta com a gente”, disse o zagueiro e companheiro de Neymar na seleção e também no clube PSG.

“A gente não sabe quando, mas espero o mais rápido possível para que ele possa estar bem, com saúde mental e física também. Mas hoje eu vejo ele muito, muito melhor, porque é muito importante você estar com a cabeça boa nesse momento de uma lesão. E a gente sabe que a cabeça influencia muito nesse momento de recuperação. E hoje vejo ele muito, muito bem, confiante na volta”, acrescentou.

Marquinhos disse ter 100% de confiança que o camisa 10 deve voltar aos gramados, mas também comentou da lesão de Danilo. O lateral direito se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e segue em recuperação. As ausências não tiram o ânimo da seleção, pois todos estão preparados para manter o alto nível do time, segundo o zagueiro.

“Creio que a gente já vem mostrando e estamos prontos e confiantes para mostrar novamente que o grupo é forte”, afirmou. “Aqueles que entrarem têm que estar prontos, preparados para esse momento e aproveitar da melhor maneira possível. Mas creio eu que com o talento, com o grupo que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, a gente vai conseguir manter o nível”, disse o jogador, que se sente mais preparado e experiente para esta Copa do Mundo, ao avaliar sua projeção e segunda participação na seleção brasileira em uma Copa.

Ao seu lado na coletiva, Tite admitiu que cometeu erros em relação a Neymar e Danilo, pois eles deveriam ter sido substituídos.

O treinador Tite disse que não sabia da lesão de Neymar, que jogou com dores durante vários minutos, após ter recebido uma pancada de um jogador sérvio. E quanto a Danilo, o técnico avaliou que deveria ter guardado uma substituição para poder substituir o jogador que finalizou a partida machucado.

“Eu errei porque tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer, eu estou falando do lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo”, disse Tite, justificando que não sabia que o craque estava jogando machucado.

Tite tem definida a equipe que vai enfrentar os suíços pela segunda rodada, mas prefere não divulgar para evitar aos adversários usarem as informações como estratégia. Mas a comissão técnica espera um jogo mais técnico do que a estreia com a Sérvia.

“Estudamos bastante e é uma equipe que tem um recorte positivo dos últimos jogos. Uma equipe que, diferentemente da Sérvia, joga com uma linha de quatro. Mas a vitória no primeiro jogo traz a confiança para nós e para eles também”, avaliou César Sampaio, membro da comissão técnica.

