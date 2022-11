Brasil vence Suíça e garante vaga nas oitavas por antecipação

A seleção brasileira demorou, mas conseguiu furar o bloqueio defensivo dos suíços e venceu por 1 a 0 o segundo adversário dessa Copa, em partida disputada na noite desta segunda-feira (28) no 974 Stadium. O resultado garante a vaga por antecipação nas oitavas de final e deixa o Brasil isolado na liderança do grupo G.

Elcio Ramalho, enviado especial da RFI a Doha

Foi um jogo truncado e difícil para a seleção brasileira, que entrou em campo com duas alterações já previstas devido às ausências de Neymar e de Danilo, que se recuperam de lesões no tornozelo. Fred entrou no lugar do camisa 10 e a comissão técnica preferiu Éder Militão para a lateral direita.

Nesta primeira partida com a nova formação, a seleção encontrou muita dificuldade para superar a defesa suíça. No primeiro tempo, foram poucas as oportunidades de gols e pouca inspiração para as jogadas de criação no meio campo. Os suíços pouco arriscaram e não levaram real perigo para a meta de Alisson.

No segundo tempo, Tite colocou Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá para dar mais velocidade na criação de jogadas pelo meio. Já a Suíça voltou mais ofensiva e chegou a ameaçar a meta brasileira pela direita, mas sem sucesso na jogada de contra-ataque.

Tite efetuou várias mudanças para tornar o time mais ofensivo com a entrada de Lucas Guimarães. A seleção chegou a abrir o marcador com Vini Jr. depois de uma roubada de bola, mas o gol foi anulado após consulta do VAR.

Tite apostou ainda em Gabriel Jesus no lugar de Richarlison e Antony substituiu Raphinha. Mas quem encontrou a falha na defesa suíça aos 38’ foi Casemiro, que acertou um belo chute cruzado da entrada da área, sem chances para o goleiro Sommer. O gol levou ao delírio a numerosa torcida brasileira que coloriu de verde e amarelo as arquibancadas do 974 Stadium.

Casemiro celebra seu gol, que marcou a vitória de 1 a 0 contra a Suíça e classificou o Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. AP - Natacha Pisarenko

O Brasil ainda teve outras chances de ampliar o marcador nos minutos finais da partida, principalmente com Vini Jr., em jogadas de contra-ataques. Mas o atacante, um dos destaques da partida, não foi feliz nos dribles e nas finalizações.

O resultado também representou a 17ª partida sem derrota do Brasil em fase de grupos de Mundiais. Na próxima sexta-feira(2) a equipe encerra a campanha da primeira fase contra a seleção de Camarões, que empatou com a Sérvia.

A Suíça vai disputar sua classificação com os sérvios no mesmo dia.

