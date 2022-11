Sérvia e Camarões empatam, obrigando Brasil a vencer se quiser classificação antecipada na Copa

Apesar de um jogo ofensivo, com dois gols em dois minutos, a seleção de Camarões terminou a partida contra a Sérvia empatada.

O jogo entre Sérvia e Camarões terminou em 3-3 na tarde (pelo horário local) desta segunda-feira (28), em Doha. A partida deixa as duas seleções com chances de classificação, mas também pressiona o Brasil, que deve ganhar a disputa desta noite contra a Suíça para obter uma classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol.

Após uma partida marcada por duas viradas, Sérvia e Camarões mantém chances de classificação. Os sérvios, que estrearam com derrota para o Brasil (2-0), e os camaroneses, que perderam na primeira rodada para a Suíça (1-0), têm um ponto cada antes da última rodada do Grupo G.

O dia não começou bem para Camarões. Poucas horas antes da partida, o goleiro titular do país, André Onana, foi afastado da equipe e substituído por Devis Epassy. Já a Sérvia começou o jogo com o atacante Dusan Vlahovic, afetado por uma pubalgia, no banco de reservas.

A Sérvia dominava a partida, mas foi surpreendida em uma jogada de bola parada de Camarões. Aos 29 minutos, um escanteio cobrado da esquerda foi desviado por Nicolas Nkloulou e Jean Charles Castelletto apenas completou para o gol do time europeu e abriu o placar.

Os sérvios não se abalaram e conseguiram a virada nos acréscimos do primeiro tempo. No gol de empate, Dusan Tadic levantou na área e Strahinja Pavlovic empatou de cabeça (45+1). Três minutos depois, Milinkovic-Savic aproveitou um roubo de bola perto da entrada da área camaronesa e chutou de esquerda para superar o goleiro Epassy, o que deixou o placar em 2-1 no intervalo.

No início do segundo tempo, a Sérvia abriu 3-1 aos oito minutos, com um gol de Mitrovic. Em um contra-ataque fulminante, Andrija Zivkovic (53) deu a assistência e o camisa 9 fez aquele que parecia o gol que decretaria a vitória da equipe.

Mas a seleção de Camarões não desistiu e, com dois gols em apenas dois minutos, chegou ao 3-3. Vincent Aboubakar marcou aos 19 minutos e, aos 21, Aboubakar, avançou pela direita e cruzou na medida para Eric Choupo-Moting anotar o terceiro e decretar o 3-3.

Impacto para o Brasil

O jogo teve um impacto direto no Brasil, já que uma eventual vitória da Sérvia contra Camarões garantiria uma vaga antecipada para a equipe de Tite nas oitavas de final. Com o empate entre sérvios e camaroneses, a seleção brasileira tem que vencer a Suíça se quiser uma classificação antecipada.

Na última rodada do Grupo G, Camarões enfrenta o Brasil, enquanto a Sérvia encara a Suíça. As partidas serão disputadas na próxima sexta-feira (2).

Brasileiros e suíços, que têm três pontos, se enfrentam ainda nesta segunda-feira (13h de Brasília). O vencedor garante vaga nas oitavas de final.

(Com informações da AFP)

