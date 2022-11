Brasil jogou sem criatividade na vitória contra a Suíça, diz a imprensa francesa

Sem Neymar, sem magia? A imprensa francesa levanta esta questão sobre o desempenho da seleção brasileira após a magra vitória de 1 a 0 contra a Suíça, na segunda-feira (28), na Copa do Catar. Para o L'Équipe e outros jornais franceses, o técnico Tite tem um leque de jogadores que permite montar vários times, mas a criatividade de Neymar é inegável e fez falta.

Publicidade Leia mais

O jornal L'Équipe diz que sem Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito, a seleção brasileira não foi fantástica. Venceu a Suíça com a partida já bem avançada, graças a um gol de Casemiro. Na avaliação do diário esportivo, Tite terá de fazer ajustes para a última partida contra Camarões. O Brasil só perderá o primeiro lugar no grupo G, "se houver uma catástrofe", assinala o L'Équipe.

Casemiro foi o melhor jogador da partida para o jornal gratuito 20 Minutos, com um golaço que fez a torcida vibrar.

O diário Ouest France nota que depois da França em 1998, a seleção brasileira é a segunda equipe a não sofrer nenhum gol nos dois primeiros jogos da Copa, o que poderia ser um presságio para o título em 2022. O veículo recorda que em 1998, a França esmagou a África do Sul (3-0), depois a Arábia Saudita (4-0), mantendo seu objetivo intacto, antes de perder para a Dinamarca (2-1). Um mês depois, o time de Zinédine Zidane venceu o Brasil (3-0) na final, realizada no Stade de France.

Segundo o site Foot Mercato, foi cansativo acompanhar o primeiro tempo. A seleção brasileira estava lenta e sem criatividade. Mas, ao retornar dos vestiários, Tite substituiu Paquetá por Rodrygo. "O jogo ficou bem mais animado e ofensivo", avalia o site esportivo. "Os brasileiros reagiram para buscar a classificação antecipada às oitavas de final.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro