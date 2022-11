Portugal comemora classificação para as oitavas e espera atribuir gol a Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo disputa a bola com o uruguaio José Gimenez, (à dir.), durante o jogo de futebol do grupo H da Copa do Mundo entre Portugal e Uruguai, no Estádio Lusail, em Lusail, Catar, segunda-feira, 28 de novembro de 2022.

A Federação portuguesa de futebol aguarda uma decisão da Fifa sobre uma reavaliação para atribuir a Cristiano Ronaldo o primeiro gol da equipe na vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai. O resultado garantiu a classificação antecipada dos portugueses para as oitavas de final.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

Na comemoração do gol, todos os jogadores foram abraçar Cristiano Ronaldo, que teria, segundo ele, tocado de cabeça a bola. Mas segundo o relatório final oficial da partida, o gol português foi marcado por Bruno Fernandes, na cobrança da falta. O meio campista ainda marcou o segundo, na etapa final.

O camisa 7 tem um gol na Copa do Mundo do Catar, anotado na estreia contra Gana, vencida por 3 a 2. Em cinco Copas, o atacante tem oito gols anotados.

O jogo entre as duas equipes foi marcado pela invasão de um torcedor em campo com a bandeira arco-íris, símbolo do movimento LGBT+, o que provocou uma breve interrupção da partida. O torcedor também vestia uma camiseta com as frases “Save Ukraine” (Salve a Ucrânia) e "Respect for Iranian woman" (Respeito a mulher iraniana) .

Vitória da classificação

Com duas vitórias em duas rodadas, a seleção portuguesa conquistou com méritos a classificação para a próxima fase, de acordo com os jogadores e o treinador Fernando Santos, que ressaltou os méritos da equipe e o resultado.

“Vencemos o jogo de maneira justa. Como eu disse, ainda saindo de Lisboa, a equipe estava muito unida, o espírito de equipe era fortíssimo. Eu esperava que a equipe desse essa resposta que está a dar”, disse. Segundo Santos, Portugal vai jogar contra a Coreia do Sul buscando a vitória para ficar em primeiro lugar no grupo, mas não descarta poupar alguns jogadores para recuperá-los fisicamente.

Os atletas também comemoraram o resultado positivo que serviu para carimbar o passaporte para as oitavas.“Jogamos contra o Uruguai, que nos obrigou a baixar um pouco o bloco, mas mostramos mais uma vez o espirito do grupo que Portugal tem e a solidez defensiva que foi muito boa”, disse o meio-campista William Carvalho.

Seu companheiro no meio de campo, Rúben Neves, destacou a intensidade da partida contra os uruguaios, que haviam eliminado Portugal nas oitavas de final da Copa de 2018. “Viu-se nos últimos minutos que a equipe estava um pouco cansada, é muito difícil de jogar esses jogos contra equipes sul-americanas, que são difíceis de bater e muito agressivas, aguerridas. Mas fizemos um trabalho excelente. Mas controlamos o jogo e aproveitamos as oportunidades que tivemos”, declarou.

Rúben Neves se esquivou de dizer que o interesse da equipe lusa é evitar enfrentar o Brasil na etapa seguinte, já que o primeiro do grupo G, do Brasil, enfrenta o segundo lugar do grupo F. “Antes de pensar no Brasil, pensamos sempre em ficar em primeiro, não importa a equipe que vamos enfrentar depois. Primeiro objetivo foi conseguido, que foi de passar da primeira fase. No próximo jogo não vamos pensar no empate, e sim em ganhar”, acrescentou.

O jogo entre Portugal e Coreia do Sul está programado para sexta-feira, 2 de dezembro.

