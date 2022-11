Tunísia bate a França por 1 a 0 em vitória inesperada, mas é eliminada da Copa do Catar

A França, atual campeã mundial e já classificada para as oitavas de final da Copa de 2022, terminou no topo do Grupo D, apesar de perder por 1 a 0 para a Tunísia nesta quarta-feira (30). A Austrália também reservou seu lugar nas oitavas de final, depois de vencer a Dinamarca pelo mesmo placar, 1-0. Com o resultado dos australianos, os tunisianos foram eliminados, mesmo tendo derrotado a França em um jogo decidido nos últimos instantes.

As "Águias de Cartago", como é conhecida a equipe tunisiana, derrotaram os "Bleus", os "azuis" da equipe francesa, no estádio Education City de Al Rayyan, em Doha, em seu último jogo da fase de grupos.

Mais agressivos desde o início da partida, a Tunísia celebrou o gol de Wahbi Khazri aos 58 minutos. Um remanejamento da equipe francesa mudou a cara do jogo, e Antoine Griezmann chegou a pensar que tinha conseguido um empate tardio, aos 98 minutos, mas seu gol foi anulado após a consulta em vídeo (VAR).

A responsabilidade por esta derrota da França, que põe um fim abrupto a uma série de seis vitórias consecutivas na Copa do Mundo, está em grande parte nas decisões tomadas pelo treinador Didier Deschamps. O técnico havia reordenado o time bicampeão do mundo com 9 mudanças, em relação aos onze titulares que haviam jogado contra a Dinamarca alguns dias antes.

Foi uma grande oportunidade para a equipe francesa mostrar seu talento e mostrar que são uma força a ser considerada no mundo do futebol. Mas com nove jogadores inexperientes, a França não teve autonomia e equilíbrio suficientes para desejar mais do que isso.

Foi a primeira vez que os franceses jogaram em um estádio com torcida a seu favor. Mas os atuais campeões não conseguiam igualar os tunisianos em termos de jogo, e não foram capazes de aproveitar ao máximo suas chances.

Pelo contrário, a equipe tunisiana pode explorar a presença de Disasi e Camavinga, que não são originalmente laterais profissionais, mas que puderam acelerar nos corredores e provocar receio nos franceses a cada avanço.

Recompensa

A vitória inesperada da Tunísia foi uma recompensa perfeita para as escolhas feitas pelo técnico Jalel Kadri que, além de sua tradicional linha de ataque, lançou uma nova linha ofensiva com Maaloul e Kechrida para forçar o jogo e tentar conquistar a classificação com quatro pontos.

Mas o que ele provavelmente não antecipou foi o resultado do outro jogo do grupo, com a vitória da Austrália sobre a Dinamarca por 1 a 0, que, combinada com a vitória dos tunisianos por "apenas" 1 a 0, os impediu de se classificarem para suas primeiras oitavas de final. Foi um momento frustrante para ambas as equipes no apito final.

TV francesa se confundiu e divulgou resultado errado

O canal de TV francês TF1, um dos mais importantes do país, tirou o jogo do ar antes do final da partida Tunísia-França, pensando que o árbitro tinha apitado o empate por 1-1. Mas o gol de empate francês, de Antoine Griezmann, acabou sendo descartado depois de uma revisão do VAR, enquanto os comerciais continuavam na emissora privada.

"Estávamos convencidos de que tinha acabado. Todos estavam voltando para o vestiário, e então tudo se transformou nisso", explicou o jornalista Gregory Margotton, enquanto voltava ao ar, desastradamente.

"Levou muito tempo, muito tempo. (Matthew) Conger, o árbitro neozelandês, foi consultar o VAR, e depois de muito tempo foi apontado a ele que havia um impedimento de Antoine Griezmann e o gol foi, portanto, rejeitado", continuou o jornalista.

(Com AFP)

