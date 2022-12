Começa sorteio para venda de ingressos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: saiba como participar

Dos 10 milhões disponíveis para os Jogos Olímpicos de Paris, cerca de três milhões de ingressos serão vendidos na primeira fase do sorteio.

Começa nesta quinta-feira (1°) o sorteio para a venda dos ingressos para assistir às competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Cerca de três milhões de ingressos serão vendidos nesta primeira fase.

Desde as 11h desta quinta-feira (7h em Brasília), quem quiser comprar ingressos para os jogos já pode se inscrever no site tickets.paris2024.org para participar do sorteio.

Uma vez cadastrados, os sorteados serão notificados por e-mail a partir do início de fevereiro de 2023. Nesse momento, eles conhecerão o calendário detalhado das vendas, que acontecerão entre 15 de fevereiro e 15 de março do ano que vem.

Os sorteados terão um prazo de 48 horas a partir da notificação para compor seus pacotes de três sessões olímpicas para todos os esportes, exceto o surfe no Taiti, que não tem bilheteria. O limite é de seis ingressos por sessão e um máximo de 30 ingressos.

Esta venda por “pacote”, é uma “novidade”, explica o comitê Paris-2024, que deverá teoricamente “simplificar” o acesso e que permite “quase sessenta milhões de combinações”, assegurou o gerente-geral do Paris-2024, Etienne Thobois.

Mas para quem não for sorteado, uma segunda fase de vendas irá começar a partir de maio de 2023, novamente por meio de sorteio.

Os bilhetes para as cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris também estarão à venda nesta segunda fase.

Finalmente, no final de 2023, será oferecida uma última chance de comprar ingressos para as arenas dos Jogos Olímpicos, com uma fase final de vendas unitárias.

