Brasil perde para Camarões, mas fica em primeiro do grupo e enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas

A seleção brasileira perdeu de 1 a 0 para a seleção de Camarões, em jogo disputado nesta sexta-feira (2), no estádio Lusail, em Doha, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. Apesar do resultado negativo, o Brasil terminou em primeiro lugar do grupo G e vai enfrentar na próxima rodada a Coreia do Sul, que venceu Portugal no mesmo dia.

Elcio Ramalho, enviado especial da RFI a Doha,

Com Neymar observando a partida do banco, o Brasil entrou em campo com seu time de reservas para enfrentar a equipe africana. Com a classificação garantida desde a segunda rodada, depois da vitória contra a Suíça, a comissão técnica optou por preservar os titulares.

Com Daniel Alves como capitão, o que representou um feito histórico para a seleção brasileira, a equipe teve o domínio de bola no primeiro tempo e várias oportunidades de gol, principalmente com Gabriel Martinelli, de cabeça, e Rodrygo, já no final do primeiro tempo, chutando para fora um passe vindo de cobrança de escanteio.

Os Camarões também tiveram pelo menos duas boas ocasiões, principalmente com Boubakar, que teve uma cabeçada bem defendida por Ederson.

Precisando vencer a partida para ter chances de classificação, o time africano veio embalado para o segundo tempo e quase abriu o marcador de novo com Aboubakar.

Com menos de 10 minutos, Tite fez três alterações. Everton Ribeiro no lugar de Rodrygo, Bruno Guimarães em substituição a Fred e Marquinhos improvisado na lateral esquerda ao substituir Alex Telles, que sentiu um choque numa cobrança de um escanteio adversário.

Logo depois, num contra-ataque, Gabriel Martinelli arrancou pela esquerda, fintou por dentro e deu um belo chute para grande defesa de Epassy. O goleiro camaronês fez outras grandes defesas na partida, como no chute de Éder Militão, que aproveitou uma bola mal rebatida pelos Camarões dentro da área.

Criando chances de gol, mas sem ter objetividade nas conclusões, a seleção brasileira ainda ganhou o reforço de Pedro no lugar de Gabriel Jesus e depois de Raphinha, que substituiu Anthony.

Diversas oportunidades foram criadas, mas o Brasil pecava nas finalizações, como no chute para fora de Pedro, por cima do gol de Ebassy.

Camarões apostou nos contra-ataques e, aos 46 minutos, nos acréscimos, Boubakar marcou o gol da vitória, de cabeça, aproveitando um cruzamento da direita, sem chances de defesa para Ederson.

A seleção ainda teve uma grande oportunidade de empate com Bruno Guimarães, que não aproveitou um passe de cabeça de Marquinhos e chutou para fora, de frente para o gol.

O atacante Vincent Aboubakar foi o autor do gol da vitória de Camarões sobre o Brasil. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Apesar derrota, o Brasil terminou em 1° no grupo G, empatado em número de pontos (6) com a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols (2 contra 1). Camarões terminou em terceiro do grupo, com 4 pontos, e a Sérvia ficou com a lanterna.

A vitória da Suíça sobre a Sérvia por 3 a 2 garantiu os suíços nas oitavas e eles vão enfrentar a equipe de Portugal, que terminou em primeiro no grupo H.

