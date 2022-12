Coreia do Sul vence Portugal, fica em 2° no grupo e pode enfrentar o Brasil

De virada, a seleção sul-coreana venceu Portugal por 2 a 1 no jogo de encerramento da terceira e última rodada nesta sexta-feira (2) e provocou mais uma surpresa neste Mundial. Com o resultado, a equipe asiática supera o Uruguai e fica com a segunda vaga do grupo H. Apesar da vitória sobre Gana, o Uruguai foi eliminado.

Elcio Ramalho, enviado especial da RFI a Doha

Classificada por antecipação, a seleção portuguesa entrou em campo com algumas alterações, mas com sua grande estrela, Cristiano Ronaldo.

Os sul-coreanos precisavam da vitória para manter as chances de classificação, e para isso contaram com apoio de uma entusiasmada torcida no estádio Cidade da Educação, em Doha. A equipe começou o jogo ofensiva, mas a seleção portuguesa abriu o placar logo no início da partida. Aos 5 minutos, Pepe lançou em uma longa transversal para Dalot, que fez boa jogada e deu passe para Ricardo Horta tocar de primeira, sem chances para o goleiro Kim Seunggyu.

Atrás no placar, a seleção sul-coreana manteve a pressão no ataque e chegou ao empate, aos 27 minutos, numa cobrança de escanteio. Kim Young-Gwon aproveitou uma bola que bateu nas costas de um zagueiro português e empurrou para o fundo das redes.

As duas equipes tiveram ainda outras chances de mudar o placar no primeiro tempo, e Portugal teve as melhores oportunidades com Cristiano Ronaldo e Ricardo Horta, mas sem sucesso.

Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, mas nos acréscimos, Hee-chan Hwang conseguiu marcar e virou o jogo para o time asiático, que se classificou para a próxima fase. Com uma vitória, um empate e uma derrota, a Coreia do Sul terminou empatada com o Uruguai, com quatro pontos. Mas com critério de desempate de gols marcados (4 contra 2), ficou com a vaga.

Uruguai venceu Gana, mas foi eliminado

Uruguai e Gana entraram em campo também com chances de classificação. O time africano teve oportunidade de abrir o placar de pênalti, mas Andrew Ayew desperdiçou. O castigo veio na sequência: o meio-campista De Arrascaeta, jogador do Flamengo, marcou duas vezes e deixou os uruguaios em vantagem ainda no primeiro tempo. O resultado se manteve até o final do jogo, o que eliminou o time sul-coreano.

Apesar da derrota, Portugal ficou em primeiro do grupo H com 6 pontos e vai enfrentar o segundo colocado do grupo G, que será definido ainda nesta sexta-feira. A Coreia do Sul pode ser a adversária do Brasil nas oitavas se a equipe se Tite confirmar o primeiro lugar de seu grupo no jogo contra Camarões.

