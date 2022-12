Derrota para Camarões aciona sinal de alerta na seleção brasileira

Lance do jogo que marcou a primeira derrota do Brasil para uma seleção africana em Copa do Mundo.

A derrota surpreendente para Camarões no encerramento da fase de grupos mexeu com o brio dos jogadores e da comissão técnica e acendeu o sinal de alerta no grupo: não tem jogo fácil nesta Copa e a falta de eficiência pode sair caro.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

A maioria dos jogadores saiu cabisbaixa do estádio e nem todos os atletas quiseram enfrentar os questionamentos sobre uma partida que entrou para a história como a primeira derrota do Brasil para uma seleção africana em Mundiais.

“Quem perdeu fomos todos nós, nossa preparação é conjunta, nossa vitória é conjunta e a nossa derrota é conjunta, com seu técnico primeiro, e um dos responsáveis pelo conjunto todo”, argumentou Tite, na coletiva após a partida.

A comissão técnica decidiu colocar um time formado por reservas para poupar os titulares, já que a equipe já estava classificada para a próxima fase. Mesmo sem contar com seus principais atletas, a derrota de 1 a 0 para os camaroneses foi inesperada e o impacto negativo foi e deve ser sentido pelo grupo, na avaliação do treinador.

“Foi sentido e tem que sentir quando se perde. Tem que ficar sentido e faz parte do contexto, até amanhã (sábado) à tarde quando iniciarmos o trabalho de preparação para as oitavas”, declarou Tite.

O resultado da partida com um sofrido nos acréscimos, serviu de lição para os jogadores e para a comissão técnica, que aproveitou a partida para testar e analisar o time “B”.

Mesmo tendo terminado em 1° na chave, a derrota deixará muitas lições. “É um Mundial, só tem equipes fortes. Mas, claro, a derrota ensina para a gente que é preciso estar sempre concentrado”, analisou Rodrygo, que começou como titular no jogo e foi substituído no segundo tempo.

“É o momento de jogar para ver os erros, mas agora entre no mata-mata e não se pode mais errar. Que sirva de alerta: entrar em todos os jogos ligado", disse Richarlison, que, do banco de reservas, viu seus concorrentes na ponta de ataque, Gabriel Jesus e Pedro, que entrou no segundo tempo, falharem nas definições e perderem muitos gols.

Falta de eficiência

O volante Fabinho, que desempenhou a função normalmente atribuída a Casemiro, lamentou a falta de eficiência da equipe. “Fizemos muitas mudanças, quem entrou queria jogar bem e dar o seu melhor, foi o que aconteceu. Mas em Copa do mundo, jogar bem não basta, tem que aproveitar todas as oportunidades e estar atento defensivamente”, afirmou.

“Nós levamos o gol porque as outras equipes também têm qualidades, e cabe a nós concretizar mais do que as equipes adversárias. Agora o foco é na Coreia e essa derrota não vai abalar nossa confiança nem a maneira de a gente abordar esse jogo”, afirmou.

Thiago Silva, que deve re neste cuperar a braçadeira de capitão no jogo das oitavas, disse não se surpreender com o resultado adverso da seleção.

“O que a gente está mais vendo nesta Copa são resultados surpreendentes, para muitos. Para mim, já não surpreende mais porque eu conheço futebol e sei como ele evoluiu. Está tudo meio nivelado. Uma dormida, uma falta de concentração, você acaba surpreendido. Muitas equipes já voltaram para casa por isso”, lembrou o zagueiro, em referência a equipes como Alemanha e Bélgica, que não passaram da primeria fase.

A classificação antecipada permitiu a seleção dar oportunidades aos reservas, mas agora não há mais margem para erros, segundo ele. “Nós fizemos a nossa parte lá no início, por isso essa ‘gordurinha’ foi queimada agora, mas a partir de agora é só pensar em vitória e não pode mais errar”, afirma.

Lista de lesionados aumentou

Além do resultado, outra notícia ruim foi o aumento de dois nomes na lista de lesionados. Alex Telles saiu de campo chorando por causa de um problema no joelho direito. Ele deu lugar a Marquinhos, improvisado na lateral esquerda, já que o titular, Alex Sandro, se recupera de uma lesão no tornozelo.

Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, Alex Telles vai por exames de ressonância magnética para ter uma avaliação mais precisa do problema. Gabriel Jesus, que começou como titular e ainda não marcou gols em Copas, também reclamou de dores no joelho e também vai realizar testes de imagens neste sábado.

Por outro lado, Danilo já deverá ter condições para o próximo jogo e os jogadores Neymar e Alex Sandro devem participar com o restante da equipe do treino com bola neste sábado. Assim, será possível fazer uma observação mais detalhada para avaliar se os dois atletas terão condições de jogar a partida contra a Coreia do Sul.

