Laranja Mecânica da Holanda conquista primeira vaga para as quartas de final da Copa

Com um gol e duas assistências do lateral Denzel Dumfries, a Holanda venceu neste sábado (3) os Estados Unidos por 3 a 1 e conquistou a primeira vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A 'Laranja Mecânica' de Louis van Gall bateu a seleção americana balançando as redes em belos momentos no estádio Internacional Khalifa, de Doha.

Com apenas três minutos de jogo, Christian Pulisic, estrela do time dos EUA, perdeu uma grande chance de abrir o placar em um lance cara a cara com o goleiro Andries Noppert, que fez boa defesa.

Pouco depois, a Holanda não desperdiçou sua primeira oportunidade e marcou com Memphis Depay, aproveitando passe de Dumfries.

O próprio lateral também fez a assistência do segundo gol, marcado por Daley Blind aos 46, um duro golpe antes do intervalo para o time americano.

Haji Wright, que entrou no segundo tempo, descontou para os EUA aos 31, mas cinco minutos depois Dumfries fechou o placar para os holandeses.

A Holanda, que volta às quartas de final após não participar do Mundial da Rússia, soube impor seu favoritismo e mostrou eficiência contra o time americano, que tem a menor média de idade entre os classificados para as oitavas de final e que disputava um dos jogos mais importantes de sua história.

Com sua geração mais promissora de jogadores, o 'Team USA' tentava chegar pela primeira vez às quartas de final desde 2002 para dar uma injeção de ânimo ao país, que vai sediar a Copa de 2026 junto com Canadá e México.

Batalha tática

O duelo entre americanos e holandeses, ambos invictos na fase de grupos, era também uma batalha tática entre Gregg Berhalter, que fez sua carreira no futebol na Holanda, e um dos maiores nomes do esporte, Louis van Gaal.

Com a lesão do centroavante Josh Sargent, Berhalter assumiu o risco de escalar Jesús Ferreira, de apenas 21 anos, para fazer sua estreia no Catar em pleno jogo eliminatório.

O atacante do FC Dallas foi dominado pela defesa comandada por Virgil van Dijk e acabou substituído no intervalo.

Van Gaal, que depois do Mundial deixará o comando da 'Laranja Mecânica', se mostrou de novo imune às críticas sobre seu estilo conservador e deu a bola para o adversário sem nenhum constrangimento.

Com uma pressão, os EUA conseguiam apertar a saída de bola dos holandeses, que não se abateram e abriram vantage, com uma obra de arte de sua escola de futebol.

Em uma jogada com 20 trocas de passes, Dumfries passou pela direita e cruzou por baixo para Depay bater firme e fazer 1 a 0.

O gol do atacante do Barcelona foi um banho de água fria para os americanos, que mesmo assim continuavam tomando a iniciativa do jogo, enquanto a Holanda esperava fechada uma oportunidade para sair no contra-ataque aproveitando a velocidade de Depay e Cody Gapko.

Dumfries arremata

Os Estados Unidos moviam a bola em busca de espaço. Aos 43 minutos, Tim Weah arriscou de longe e quase empatou a partida, mas aos 46 a Holanda fez o segundo com outro grande passe de Dumfries para Blind.

Depois do intervalo, Berhalter lançou o time americano ao ataque e Wright aproveitou passe pela direita de Pulisic para encobrir o goleiro Noppert em um toque sutil e descontar.

O 'Team USA' foi em busca do empate, mas de novo a Holanda marcou em um momento crucial.

Dumfries, após suas duas assistências, fez dessa vez ele mesmo ao aproveitar uma falha na marcação, que o deixou livre para aparecer na segunda trave e bater de primeira no canto.

A Holanda vai enfrentar na próxima sexta-feira Argentina ou Austrália, que jogam ainda neste sábado.

