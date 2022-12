Neymar treina com bola e está mais próximo do retorno ao campo

Neymar treinou com bola neste sábado (3) no centro de treinamentos da seleção, em Doha.

O atacante Neymar voltou a treinar com bola e juntou-se ao grupo que fez um coletivo na tarde deste sábado (3) no Grand Hamad Stadium, centro de treinamento da seleção, em Doha. A participação dele nas atividades físicas indica uma maior possibilidade de retorno aos gramados.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

O treino foi fechado à imprensa e as imagens divulgadas pela CBF mostram um sorridente camisa 10 participando dos toques de bola com outros jogadores e também de vários chutes a gol, aparentemente sem sentir dores.

Em uma das imagens, Neymar aparece perguntando ao cinegrafista se estava filmando sua cena, demonstrando muito bom humor.

A equipe médica afirmou na sexta-feira (2) após a partida contra Camarões que Neymar ficaria em observação nos próximos dias para avaliar como reagiria ao tratamento da lesão no tornozelo.

O atacante teve um problema no ligamento lateral do tornozelo direito durante o jogo de estreia contra a Sérvia. Seu tratamento incluiu um trabalho intenso de fisioterapia.

Neymar comemorou o avanço de seu recuperação em suas redes sociais e escreveu: "I feel good" (Eu me sinto bem, em tradução livre).

Se tudo correr bem, a expectativa é que o craque possa ter condições de voltar a campo já nesta segunda-feira (5), na estreia do Brasil na fase de mata-mata da Copa contra a Coreia do Sul.

Danilo também deu sinais durante o treino que está com a recuperação no tornozelo bem adiantada.

Cortes na seleção

No entanto, a delegação confirmou duas baixas na equipe. Depois de imagens de ressonância magnética, a equipe médica liderada por Rodrigo Lasmar confirmou que o lateral Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus não conseguirão se recuperar antes do final da Copa das lesões no joelho esquerdo.

Os dois atletas deixaram o campo contundidos na derrota da seleção para Camarões, na sexta-feira.

Gabriel Jesus retornará a Londres para seguir o tratamento no seu clube, Arsenal. Já Alex Telles ficará em Doha pelo menos até segunda-feira para acompanhar a partida do Brasil contra os sul-coreanos.

