Com gol de Messi em sua milésima partida, Argentina bate Austrália e se classifica para as quartas

Lionel Messi foi o grande destaque da vitória de 2 a 1 da Argentina sobre a Austrália, o que garantiu a passagem da “Albiceleste” para as quartas de final da Copa. Eleito melhor em campo, Messi comemorou em grande estilo sua milésima partida como profissional ao anotar o primeiro gol e criar jogadas brilhantes em campo.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

A conquista foi comemorada durante vários minutos após o apito final, com os jogadores argentinos vibrando de perto com os milhares de torcedores nas arquibancadas. A torcida argentina representou a grande maioria grande maioria dos 45 mil espectadores presente no estádio Ahmed Bin Ali, em Doha.

Messi fez questão de falar dos momentos emocionantes vividos com os torcedores no estádio e lembrou dos argentinos que celebraram a vitória nas ruas do país.

“É uma sensação incrível, é lindo poder compartilhar estes momentos de tanta felicidade com eles. Sabemos do esforço feito por todas essas pessoas que vêm aqui para estar em cada jogo, assim como o povo da Argentina, que eu acho que toda a Argentina gostaria de estar aqui, mas eles não podem. Que bom que essa união que já existe há algum tempo seja algo tão bonito”, declarou.

Aos 35 anos, Messi entrou no seleto grupo de atletas com mais de mil partidas na carreira, o que inclui Pelé (1.363), Cristiano Ronaldo (1.145) e Javier Zanetti (1.102), único argentino antes dele a atingir a marca histórica.

Messi pode ainda chegar a um outro feito no futebol, já que o jogo contra a Austrália representou o 23° em Copas, ou seja, está apenas dois jogos do recorde absoluto que pertence ao alemão Lothar Matthäus.

Por enquanto, o ídolo e capitão argentino saboreia cada passo adiante da seleção nesta Copa, sua mais que provável última oportunidade de levar o troféu de campeão mundial, que escapou na final de 2014.

Classificação difícil.

Favorita, a Argentina teve maior domínio de campo e abriu o placar ainda no primeiro tempo com seu camisa 10, completando uma bela troca de passes no ataque. Neste dia histórico para o futebol argentino, Messi também quebrou um jejum e marcou seu primeiro gol em uma fase de mata-mata na Copa.

Especialmente no segundo tempo, os argentinos teriam ainda muitas outras oportunidades diante da noite inspirada de Messi, que driblou, chutou a gol e deu assistências importantes com chances reais para os companheiros de ataque ampliarem o placar.

Mas o segundo gol argentino só veio de uma bobeira do goleiro australiano. Pressionado por De Paul, o goleiro Ryan se complicou e perdeu a bola para Julian Alvarez, que marcou.

A Austrália diminuiu com Goodwin, que teve um chute desviado por um zagueiro argentino, enganando o goleiro Martinez. Os argentinos sofreram com a pressão adversária no final do jogo, mas conseguiram segurar o placar, perdendo nos minutos finais outras grandes oportunidades de liquidar a partida.

“A verdade é que foi uma partida muito, muito difícil, muito física, e nós sabíamos que seria assim. Tínhamos acabado de jogar muito recentemente e não tínhamos muito tempo para descansar. A verdade é que estávamos preocupados com isso, porque sabíamos que seria uma partida muito, muito física, porque eles também são muito fortes nesse aspecto”, declarou Messi na conferência de imprensa.

“Controlamos o jogo com a vantagem de dois a zero, mas depois acabamos nos complicando com o gol deles, e no final sofremos um pouco. Mas bem, em Copa do Mundo os jogos são difíceis e o importante é que ganhamos”, finalizou o camisa 10.

