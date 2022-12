Inglaterra vence Senegal e vai disputar quartas de final com a França

Jogadores ingleses comemoram o terceiro gol, de Bukayo Saka, na vitória sobre o Senegal. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Texto por: RFI 1 min

Com vitória fácil, de 3 a 0 sobre os senegaleses na noite deste domingo (4), no estádio Al-Bayt, a seleção da Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Catar.

Com vitória fácil, de 3 a 0 sobre os senegaleses na noite deste domingo (4), no estádio Al-Bayt, a seleção da Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Catar.

Publicidade Leia mais Franca favorita para a partida, a Inglaterra entrou em campo sem Raheem Sterling, ausente devido a um "problema familiar", segundo informação a federação inglesa. Ele já havia ficado no banco de reservas no jogo contra o País de Gales, na fase de grupos. Do lado senegalês, o treinador Alou Cissé escalou Nampalys Mendy para o lugar de Gueye, suspenso. A equipe campeã da África e a vice-campeã europeia criaram poucas chances, mas com maior domínio em campo, a Inglaterra chegou à abertura do placar aos 38 minutos, com Henderson aproveitando um cruzamento de Bellingham pela esquerda. Já nos acréscimos, os ingleses armaram um contra-ataque rápido depois de um escanteio para o Senegal. Foden foi lançado em profundidade e deu bela assistência para Harry Kane chutar forte, sem chances para o goleiro senegalês Mendy. Foi o sétimo gol do atacante em Copas. No segundo tempo, Senegal mostrou dificuldades de manter a pressão ofensiva e com maior controle das ações, a seleção inglesa chegou ao terceiro gol com Bukayo Saka, aproveitando de dentro da área nova assistência de Foden. Nas quartas de final, a Inglaterra enfrentará a França, que horas antes venceu a Polônia por 3 a 1, com dois gols da grande estrela do time, o camisa 10, Kylian Mbappé. O jogo entre Inglaterra e França está programado para o dia 10 de dezembro, no estádio Al- Bayt.