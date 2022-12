Mbappé brilha e França vence a Polônia por 3 a 1, garantindo vaga nas quartas de final da Copa

Olivier Giroud abriu o placar para a França e Kylian Mbappé fez o segundo e terceiro gol da seleção contra a Polônia REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Texto por: RFI 2 min

Sem surpresa, a seleção francesa, atual campeã mundial, venceu a Polônia por 3 a 1 neste domingo (4), no estádio Al Thumama, em Doha, pelas oitavas de final da Copa, se qualificando para as quartas de final do Mundial no Catar.