Neymar jogará contra a Coreia do Sul se treinar e estiver bem, diz Tite

O treinador Tite ao lado de Thiago Silva na entrevista coletiva neste domingo (4), antes do jogo contra a Coreia pelas oitavas de final da Copa do Catar.

O treinador da seleção brasileira afirmou em coletiva que a participação de Neymar no treino da tarde deste domingo (4), em Doha, vai definir a presença do jogador no jogo das oitavas de final contra os sul-coreanos.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

“Ele vai treinar hoje à tarde, e treinado hoje à tarde vai estar, sim, no jogo”, disse, antes de acrescentar que a definição depende também de um treinamento específico. “Os outros 10 eu não escalo”, completou Tite.

A saúde e as lesões dos jogadores da seleção brasileira foram um dos principais temas da coletiva neste domingo bastante explorado na conversa de Tite, Thiago Silva e de César Sampaio, membro da comissão técnica, com a imprensa na véspera da partida contra a Coreia do Sul.

A seleção sofre com uma série de lesões, o que obriga uma mudança nos planos e na estratégia. Tite confirmou que Alex Sandro não está totalmente recuperado de sua lesão, e com o corte de Alex Telles, que sofre de um problema no joelho, a lateral esquerda ficou desguarnecida. O treinador deu a entender que Danilo, que teve a volta a campo confirmada, será improvisado na posição, onde já jogou pelo seu clube, a Juventus.

Tite também rebateu com uma certa irritação o questionamento sobre a situação de Gabriel Jesus, que também foi cortado no sábado por lesão. A comissão técnica negou que soubesse de um eventual desconforto do atleta ainda no seu clube, o Arsenal. Tite se referiu que a essa notícia como “mentira” e “do mal”. E ainda chamou de “haters” os que espalham esse tipo de informação. “O Arsenal tem um departamento médico. Nós temos um departamento médico. Nós temos a responsabilidade pessoal, nós temos ética profissional e nunca iria acontecer dessa forma, disse Tite “Em nenhum momento aqui na seleção nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta”, declarou.

Durante a coletiva, Tite voltou a falar da derrota para Camarões em “paz” com o planejamento executado, apesar da indesejada derrota contra a seleção camaronesa. A troca de reservas no jogo contra o time africano possibilitou maior descanso para os jogadores titulares, o que pode ser uma vantagem nos jogos das oitavas.

“Em paz, por saber que estamos todos hoje melhor preparados em função dessa sequência, inclusive com a derrota contra Camarões, que foi a situação colocada e de todos os atletas. Quem ficou de fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem, está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade de melhorar e de preparar. Nós da nossa comissão técnica temos mais um recorte em cima do momento de cada atleta. Mesmo sendo difícil a derrota, como aconteceu”.

Descanso bem-vindo

A maior possibilidade de descanso dos titulares, também foi um fator importante destacado por Thiago Silva, confirmado mais uma vez como capitão da equipe.

Ele defendeu a estratégia da comissão técnica ao ter apostado no risco de colocar reservas contra os Camarões. “Eu acho que foi tudo bem pensado pela comissão técnica, porque são jogos de alto nível e o fato de a gente ter feito nossos dois jogos bem, ter vencido já está classificado, deu a tranquilidade para que eles pudessem ter esse tipo de escolha”, disse;

Sobre a Coreia do Sul, apesar dos adversários terem um dia a menos de descanso entre o último jogo da fase de grupos e as oitavas, Thiago acha que a motivação dos adversários irá compensar.

“Dois dias e meio de recuperação é quase que impossível de você recuperar 100%. Mas aqui é uma Copa do Mundo e tenho certeza que eles estão super motivados para enfrentar a gente novamente e mudar aquele resultado daquele amistoso que teve na Coreia”, declarou o zagueiro em referência à goleada de 5 a 1 do Brasil em um amistoso contra os sul-coreanos, em junho.

A Coreia do Sul terminou em segundo do grupo H, após vencer Portugal por 2 a 1 na última rodada, resuttado que eliminou o Uruguai.

“Eles passaram dentro de um grupo muito difícil, então tem todo o nosso respeito e o que a gente possa fazer é respeitar a equipe deles e trabalhar da melhor maneira possível para que a gente possa ter o êxito nesse confronto”, afirmou.

