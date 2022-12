Pelé recebe mensagens de apoio de técnicos, jogadores e organização da Copa do Catar

O estado de saúde do Rei Pelé está sensibilizando o mundo do futebol reunido no Catar para a Copa do Mundo. Diariamente, o Rei recebe homenagens e mensagens de apoio de técnicos, jogadores, da organização de evento e de torcedores nos estádios.

Elcio Ramalho, enviado especial ao Catar

O treinador Tite se emocionou neste domingo (4) ao ser questionado sobre a situação do Rei Pelé, que segue internado em um hospital de São Paulo.

“Talvez seja a única pessoa que eu tenha presencialmente tremido para cumprimentar. Eu estou falando de coração, e de emoção”, disse Tite ao lembrar de um episódio em 2018, quando, durante um sorteio para a Copa, foi convidado a dar um abraço em Pelé, um pedido que o pegou de surpresa.

“Eu levantei e tremi, cara. A minha mão suou. Pulsação aumentou. Eu vou ter a oportunidade de cumprimentar a representatividade humana de um cara que eu...”, após uma pausa com a voz embargada, Tite continuou: “ Saúde e o carinho que eu posso te dar é transmitido por todos nós, nesse relato”.

Na sequência, César Sampaio, também da comissão técnica, lembrou ter encontrado o Rei Pelé ainda na sua época de jogador. “Eu também tive a bênção, posso dizer assim. Fui formado no Santos e tive o direcionamento algumas vezes com o Pelé. Em minha primeira convocação para a seleção, tive a oportunidade de jogar com Pelé”, lembrou.

“Nesse momento a gente só pede a todos, independentemente da religião, para que a gente possa estar intercedendo, orando, rezando, enviando energias positivas. É uma pessoa que influenciou diretamente a minha formação, não só como atleta, mas como homem”, acrescentou.

Homenagens nos prédios e estádios

A organização do maior evento de futebol exibiu no sábado (2), em diversos prédios de Doha, imagens de Pelé com iluminação especial e mensagens de apoio.

No entorno do Estadio Lusail, onde o Brasil jogou já duas partidas e será disputada a final do Mundial, torres exibem uma imagem de Pelé com a camisa 10 da seleção brasileira e a seguinte frase em inglês: “Get well soon” (Fique bem logo).

Já no calçadão da baía de Doha, dezenas de drones desenharam uma camisa com o numéro 10 acompanhada da mesma mensagem desejando que o brasileiro se recupere logo.

Mbappé pede orações

O craque francês Kylian Mbappé, que já participou de eventos promocionais com Pelé em Paris, pediu em mensagem pelas redes sociais orações para o Rei.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Na sexta-feira, dia da partida do Brasil com Camarões , parte da torcida exibiu uma bandeira com a imagem de Pelé também com a mensagem em inglês ”Get well soon”.

As manifestações de apoio e carinho surgiram após a notícia da internação do Rei Pelé no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. O tricampeão mundial foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor do cólon, indentificado em setembro de 2021, segundo o boletim médico divulgado no sábado.

O craque inglês, Harry Kane, também mencionou Pelé em uma entrevista coletiva. “Enviamos todos os nossos pensamentos para Pelé e sua família. Ele é uma inspiração para nosso esporte, um jogador e uma personalidade incrível”, disse.

Uma nota dos médicos reproduzida nas redes sociais do Rei Pelé indicou que seu estado de saúde é estável e tem tido boa resposta ao cuidados da infecção respiratória.

“A expectativa é que ele possa melhorar porque realmente é uma lenda e um ídolo não apenas brasileiro, mas de todo o mundo. E a gente está achando muito bonito também as homenagens que o Catar tem feito e o desejo de melhoras para ele”, diz um torcedor que veio de Curitiba.

“Com certeza todos vão se esforçar para dar para o Pelé essa alegria aí na vida dele, de ver o Brasil ganhando mais e mais. Tenho certeza disso, disse Lênin, outro torcedor brasileiro presente no Catar.

