Brasil goleia a Coreia do Sul e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final

Com um futebol ofensivo, envolvente e muito eficiente, a seleção brasileira garantiu fácil sua vaga nas quartas de final ao aplicar uma goleada de 4 a 1 na Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) no estádio 974, em Doha. Na próxima fase a seleção brasileira enfrenta a Croácia, que eliminou o Japão.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

A volta do time titular, com Neymar em campo recuperado de uma lesão no tornozelo, mostrou uma nova cara do Brasil, bem diferente da exibida pela equipe reserva que perdeu para os Camarões na fase de grupos.

Além do camisa 10, a seleção contou com o retorno de Danilo, atuando na lateral esquerda para suprir as ausências de Alex Telles, já cortado da equipe por problemas no joelho, e de Alex Sandro que ainda se recupera de contusão no quadril.

Contra o time asiático, com quem a seleção tem um histórico de vitórias em amistosos, as jogadas fluíram naturalmente durante o jogo e os gols traduziram a ampla dominação e superioridade técnica e tática da equipe treinada por Tite.

O Brasil começou arrasador com um gol logo aos 7 minutos em uma roubada de bola de Raphinha. Ele se livrou do zagueiro e cruzou para a área, a bola foi até Vini Jr que teve tempo de ajeitar e chutar em diagonal, encobrindo goleiro sul-coreano.

Aos 13 min, Neymar ampliou de pênalti, sofrido por Richarlison ao recuperar uma saída de bola dos sul-coreanos. O camisa 10 fez seu primeiro gol na Copa e foi escolhido o melhor em campo.

A Coreia assustou com um belo chute de fora da área de Hee-chan Hwang, bem defendido por Alisson. Mas a seleção dominava e chegou ao terceiro gol em uma bela troca de passes do ataque. Aos 29, depois de bela jogada pela direita, Raphinha encontrou Marquinhos que tocou para Thiago Silva que serviu Richarlison. De de frente para o goleiro, o aacante não teve dificuldades para marcar.

Pela esquerda os sul-coreanos voltaram a levar perigo. Éder Militão foi driblado por Hwang na área e Alisson voltou a fazer boa defesa.

O troco do Brasil veio aos 36 de um contra-ataque puxado por Vini Jr. pela esquerda, ele avançou rápido e cruzou para Lucas Paquetá chutar cruzado, sem chances para S G Kim. O meio campista ainda teve boas chances de ampliar assim como Richarlison, mas o placar terminou em 4 a 0.

Neymar comemora seu gol de pênalti, o segundo do Brasil na partida contra a Coreia do Sul. REUTERS - CARL RECINE

A folga no placar fez o treinador Tite promover várias mudanças no segundo tempo. Daniel Alves entrou no lugar de Éder Militão e mais tarde, duas alterações conjuntas: Bremer na lateral esquerda no lugar de Danilo e Gabriel Martinelli para o lugar de Vinícius Jr.

Depois das mudanças, a Coreia do Sul encontrou uma falha na defesa brasileira e diminuiu o placar aos 31 minutos com Seung-ho Paik chutando de fora da área.

Os sul-coreanos ainda tentaram outras jogadas, mas sem sucesso. Tite queimoou todas as alterações com a saíde Alisson para a entrada de Ederson e com Neymar substituído por Rodrygo.

A seleção brasileira ainda criou outras oportunidades com um belo voleio de Daniel Alves, que foi desviado pelo zagueiro sul-coreano.

No final da partida, muita festa dos jogadores junto aos torcedores nas arquibancadas

à seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (9) para enfrentar a Croácia nas quartas de final. Os croatas se classificaram após eliminarem o Japão nas cobranças de pênaltis, depois do empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. Brasil e Croácia vão jogar no estádio Cidade da Educação, em Doha.

