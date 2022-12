Com show de Gonçalo Ramos, Portugal goleia Suíça e vai enfrentar Marrocos nas quartas

A seleção portuguesa aplicou uma surpreendente goleada de 6 a 1 sobre a Suíça e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa. Substituto de Cristiano Ronaldo na equipe titular, o atacante Gonçalo Ramos foi o grande nome da partida ao marcar três gols.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

Portugal começou o jogo com sua maior estrela, Cristiano Ronaldo, no banco de reservas. Foi a primeira vez desde 2008 que o atacante começou uma partida entre os reservas, interrompendo uma sequência de 31 titularizações. A opção do treinador Fernando Santos foi tomada devido a desavenças com o jogador, que teria reclamado de sua substituição no jogo anterior contra a Coreia do Sul.

O substituto, Gonçalo Ramos, entrou bem e não decepcionou. Deu um show à parte ao mostrar habilidade e muito oportunismo. Foi dele a abertura do placar, aos 18 minutos, depois de dominar a bola na área e surpreender o goleiro suíço com um chute cruzado, no ângulo. O atacante ainda teve pelos menos duas grandes oportunidades de gol, no primeiro tempo, mas foi infeliz nas finalizações.

Dominando o jogo e com ações ofensivas mais eficientes, Portugal chegou ao segundo gol com um escanteio. Pepe subiu mais alto que os zagueiros e, aos 33 minutos, ampliou para os portugueses.

Na única grande oportunidade dos suíços no primeiro tempo, aos 37 minutos, Remo Freuler cabeçeou fraco e Diogo Dalot salvou a entrada da bola nas redes.

Goleada à vista

No segundo tempo, a Suíça tentou voltar mais ofensiva, mas encontrou um adversário com uma defesa sólida e uma articulação fluída entre o meio de campo e ataque. O terceiro gol surgiu aos 6 minutos de uma jogada pela direita. Diogo Dalot centrou para dentro da área e Gonçalo Ramos desviou, superando o goleiro suíço.

O treinador suíço Yakin Murat fez duas substituições para tentar dar mais volume de jogo com as entradas de Seferovic e Zakaria nos lugares de Sow e Freuler.

As mudanças não surgiram efeito e Portugal aproveitou para ampliar, aos 10 minutos, dessa vez pela esquerda com Raphael Guerreiro, acertando um chute cruzado à meia altura, sem chances para Sommer.

A Suíça tentou respondeu logo com um gol em cobrança de escanteio. A bola atravessou a área e Akanji completou, sozinho, fazendo o gol de honra dos suíços aos 13 minutos.

Os portugueses ainda voltaram a marcar aos 22 minutos, novamente com Gonçalo Ramos, que recebeu bela assistência e só teve o trabalho de encobrir o goleiro suíço aumentando a humilhante goleada.

Com o placar já bastante confortável, finalmente Fernando Santos fez entrar Cristiano Ronaldo, para delírio dos torcedores de Portugal, grande maioria no estádio Lusail.

Eles vibraram com um gol do atacante português, mas que foi anulado por causa de impedimento. Mas logo depois, nos acréscimos, Raphael Leão decretou o fim da humilhante goleada.

Nas quartas de final Portugal vai enfrentar o Marrocos, no próximo sábado (10). A equipe africana se classificou pela primeira vez para esta fase da competição em uma Copa, após eliminar a Espanha nos pênaltis.

