Copa do Mundo: Marrocos vence a Espanha nos pênaltis e vai às quartas de final pela primeira vez

Os jogadores da seleção do Marrocos comemoram o gol decisivo de Achraf Hakimi, que levou o país às quartas de final, em Doha, no Catar, em 6 de dezembro de 2022. REUTERS - BERNADETT SZABO

Texto por: RFI 1 min

O Marrocos se classificou pela primeira vez na história para as quartas de final de uma Copa do Mundo, batendo a Espanha nos pênaltis (3x0), nesta terça-feira (6), no estádio Education City de Doha.