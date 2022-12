Imprensa francesa celebra retorno do "jogo bonito" do Brasil após 4 a 1 contra Coreia do Sul

Agora, os comentaristas franceses da Copa estão felizes: "A seleção brasileira deu show nas oitavas de final no Catar, ao vencer a Coreia do Sul por 4 a 1", escreve o site de notícias France Info. O retorno dos elogios ao "jogo bonito" está em várias manchetes nesta terça-feira (6).

"Então a gente dança" ("Alors on danse", em francês), diz a manchete do o esportivo L'Équipe, em referência à célebre música do cantor Stromae. O diário chegou às bancas com uma capa verde-amarela, em que Neymar, Pedro, Vini Jr, Rodrygo e Richarlison se abraçam sorridentes ao final do primeiro tempo: "É carnaval!", brinca o jornal.

Toda a imprensa francesa ressalta que quatro dos cinco atacantes brasileiros em campo marcaram contra os sul-coreanos. "Foi um primeiro tempo de encantamento", destaca L'Équipe, saudando dois gols considerados "obras-primas" – o de Richarlison, descrito como "sublime", e o de Lucas Paquetá.

"Quando o estádio 974 for transformado em prédio, como tudo em Doha, será preciso lembrar que a seleção brasileira passou por ali numa noite de dezembro, para deixar na memória um futebol festivo, com grandes momentos de espetáculo", diz o texto.

A rádio France Info diz que os sul-coreanos precisaram ter paciência com essa seleção "dançante e sorridente". L'Équipe pontua que a Coreia do Sul deixou muito mais espaço do que a Sérvia ou a Suíça, mas o "jogo bonito", máxima sobre a identidade do futebol brasileiro, que teve sua síntese em Ronaldinho, está de volta à seleção.

Os jogadores da seleção brasileira fizeram danças nas comemorações dos gols na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. AP - Manu Fernandez

Homenagem a Pelé

Esta é a segunda vez que o Brasil faz quatro gols no primeiro tempo de uma Copa do Mundo desde 1954, contra o México, recordam os jornais franceses. "A mais bela homenagem que poderiam fazer a Pelé", que assistiu ao jogo no leito do hospital em São Paulo, sublinha a emissora France Info.

O gol de Richarlison, que já tinha maravilhado os franceses com uma bicicleta inesquecível contra a Sérvia, é apontado como "uma das realizações individuais e coletivas mais belas dessa primeira fase da Copa do Catar".

"O retorno de Neymar foi um sucesso", acrescenta o jornal 20 Minutes. "Missão cumprida para a seleção brasileira enfrentar a Croácia, na sexta-feira (9), nas quartas de final", conclui o jornal gratuito.

