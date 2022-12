Neymar confessa ter tido medo após lesão e promete retribuir apoio “em campo”

Neymar, em lance da partida do Brasil contra a Coreia do Sul, em 05/12/2022.

Destaque na vitória de 4 a 1 da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), Neymar comemorou sua volta à seleção com gol e prêmio de melhor em campo na partida.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha,

O camisa 10 da seleção, autor do segundo gol da equipe, numa cobrança de pênalti, relativizou o prêmio individual e preferiu dividir com o grupo.

“Estou feliz por ter voltado e jogado bem. Até falei que é difícil entregar o prêmio de melhor do jogo hoje para alguém do Brasil porque todos jogaram muito e estão de parabéns”, disse.

"O destaque do jogo de hoje foi o nosso elenco, foi o time completo, e não apenas um só jogador. Estou muito feliz pelo desempenho de todos os meus companheiros”, acrescentou.

Neymar ficou 81 minutos em campo no seu primeiro jogo após a recuperação de uma lesão no tornozelo, sofrida na estreia contra a Sérvia. Ele ficou de fora das partidas contra a Suíça e Camarões.

O craque disse não ter sentido dor alguma no período em que ficou em campo, mas na entrevista coletiva concedida pela conquista do prêmio de melhor em campo, fez algumas confissões, entre elas a de que ficou também muito abalado psicologicamente pela contusão. Ele aproveitou para agradecer o carinho e apoio recebidos durante seu período de recuperação.

“A noite que eu me machuquei foi muito difícil para mim, porque passaram mil coisas na minha cabeça, dúvidas, medos, e eu tive o suporte dos meus companheiros, da minha família, de buscar força de onde eu já não tinha mais. Ler as mensagens, as boas mensagens, as pessoas mandando boas energias, de boa recuperação, me confortou bastante”, admitiu.

Promessa e sonho

O atacante disse ainda que a forma de agradecimento pelos votos de recuperação e de confiança será retribuída no gramado. “Minha forma de agradecimento vai ser dentro de campo, fazendo de tudo para que a seleção brasileira possa ganhar. Viemos aqui com esse sonho", afirmou.

Espontaneamente, Neymar aproveitou a ocasião para esclarecer na entrevista um gesto que chegou a ser criticado pela imprensa alemã como arrogante. Ao colocar uma sexta estrela no calção, antes do início da Copa, sua intenção não foi, segundo ele, provocar nenhum adversário.

“Não foi para desmerecer nenhum rival, e sim para mostrar do que eu estava vindo em busca. É um sonho, um objetivo de toda a equipe e a gente está cada vez mais próximo”, disse.

Neymar ainda deixou um recado para a torcida brasileira, elogiada por ele pela vibração positiva. “Vai dar tudo certo, e eu sei que a gente vai sorrir no final”, concluiu.

