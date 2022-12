Seleção celebra volta de Neymar e comemoração de Tite com "dança do Pombo" viraliza

Os jogadores da seleção cercam o treinador Tite durante sua participação na "Dança do Pombo", usada na comemoração do gol de Richarlison.

A vitória por goleada contra a Coreia do Sul com um futebol convincente, confirma a seleção como forte candidata ao título da Copa do Catar. O otimismo dos jogadores para atingir esse objetivo sai fortalecido depois da atuação desta segunda-feira. No clima de empolgação, até o treinador Tite entrou na dança durante uma das celebrações e sua participação viralizou.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

Os quatro gols do Brasil contra a Coreia do Sul foram marcados por jogadores diferentes do meio campo e ataque, com exceção de Raphinha. Vinícius Jr. abriu o placar, Neymar deixou o dele de pênalti, Richarlison marcou seu terceiro gol na Copa e Lucas Paquetá foi o último brasileiro a balançar as redes na goleada de 4 a 1.

Em cada gol, uma coreografia ensaiada. A mais comentada envolveu o treinador Tite. Ele cumpriu a promessa de participar da “dança do Pombo”, apelido de Richarlison, caso o atacante fizesse gol.

“A gente tem que se adaptar às características dos atletas, que são bastante jovens e é um pouquinho a linguagem deles. Eles têm uma linguagem de dança”, justificou o treinador para explicar sua participação na comemoração.

Ele relatou conversas com os jogadores para entender mais sobre a “Dança do Pombo”, criada por um MC de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e adotada pelo camisa 9 da seleção em seus gols. A conversa em tom de brincadeira resultou numa promessa que acabou cumprida.

Se estava extrovertido e sorridente durante a celebração, Tite adotou um tom sério para evitar interpretações negativas em relação à seleção sul coreana ou ao seu treinador, o português Paulo Bento.

“Sempre tive cuidado porque tem sempre os maldosos. Eu não queria ter uma outra interpretação senão no sentido de alegria pela equipe, pela performance, pelo desempenho e resultado. E não desrespeito pelo adversário como não o é em relação ao Paulo Bento, por quem eu tenho um respeito muito grande. E aí, não deu para esconder”, explicou.

Comemoração com a volta de Neymar

Além dos gols, a alegria dos jogadores e da comissão técnica teve outro motivo: a volta em campo de Neymar. Eles destacaram a importância do camisa 10 para o grupo.

“Neymar consegue potencializar muito as virtudes dos nossos atacantes. O grau de confiança que ele traz para os jogadores de ataque, além da qualidade técnica, é muito grande. Ele fez um grande jogo e está recuperado para novos desfios”, disse César Sampaio, membro da comissão técnica. “(Neymar) é a liderança técnica da equipe. Cada jogador tem uma característica e ele potencializa os demais”, acrescentou Tite.

O zagueiro Marquinhos comemorou a volta de seu companheiro na seleção e também no PSG: ”Ele é um jogador que cria, procura bastante espaço, é um jogador muito importante e ele estando de volta, vai nos ajudar muito. Um jogador como ele, de volta e estando bem, mostrou hoje que ajuda bastante”. O atacante Richarlison relata o impacto da volta de Neymar à seleção. “Com certeza sentimos mais confiança em campo com a volta de Neymar. Dentro de campo ele abre espaço para mim, para o Paquetá, o Vinícius, o Raphinha. Então é muito importante ele estar com a gente”, comentou.

Novo objetivo: vencer os croatas nas quartas

Na saída do estádio 974, palco da partida das oitavas de final, a expressão de satisfação era nítida entre os atletas, que já começam a pensar no jogo das quartas de final contra a Croácia, que horas antes eliminou o Japão nos pênaltis.

Para Thiago Silva, a decisão de poupar os jogadores titulares contra Camarões foi acertada e a meia hora de prorrogação dos croatas contra os japoneses pode, em tese, favorecer a seleção brasileira no duelo de sexta-feira (9) com a atual vice-campeã mundial.

“O Brasil chega melhor fisicamente. Esses trinta minutos pode favorecer, mas também pode não representar nada. O que a gente deve fazer é entrar com a mesma atitude de hoje, tendo coragem, e mostrando nosso futebol alegre, para frente, sem deixar atrás desguarnecido”, comentou, em alusão à vitória contra a Coreia do Sul.

Danilo se sentiu bem na lateral esquerda e se diz recuperado totalmente da lesão no tornozelo direito. Ele elogiou a equipe e diz que o próximo adversário tem grandes talentos que podem dificultar a seleção.

“Fizemos um grande primeiro tempo, agressivo, propositivo. Isso fez com que a partida ficasse um pouco mais tranquila. A próxima é uma grande equipe, com grandes jogadores, incríveis, como Modrić, Peresić e outros acostumados a jogar grandes partidas. Temos que estar no melhor nível para a gente vencer”, ressalta.

