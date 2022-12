Ao receber prêmio da Fifa, presidente da CBF promete combater discriminação e corrupção na entidade

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (8), no estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes recebeu o prêmio FIFA Master Alumni, em reconhecimento aos esforços da entidade na promoção de formações para profissionais. A homenagem foi feita na abertura da conferência Internacional Master Alumni, que discute temas relacionados à Copa do Catar, como o legado e sustentabilidade.

Elcio Ramalho, enviado especial a Doha

Ao receber a homenagem das mãos da secretária-geral da Fifa Fatma Mansoura, e do CEO da Copa, Nasser Al-Khater, Ednaldo Rodrigues Gomes destacou os investimentos feitos pela entidade para melhorar a qualificação, mas também o combate a diferentes problemas ligados ao futebol no Brasil e também no âmbito da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de futebol. Ele destacou a luta contra o racismo, a discriminação e prometeu dar mais transparência às atividades da entidade responsável pela gestão do futebol brasileiro.

“O projeto que nós temos na CBF é conjunto com a FIFA e com a própria Conmebol, no sentido que a gente possa dar um basta de vez a todo tipo de discriminação e, principalmente, todo tipo de situações nebulosas, seja dentro ou fora da entidade”, disse Ednaldo. “Não tem como ter mais de meio termo e de dizer mais ou menos transparente, mais ou menos honesto. Tem que ser totalmente. E isso, se tiver dentro do nosso ‘habitat’, dentro do nosso trabalho, com certeza vai ser combatido”, prometeu.

Luta contra a corrupção e bolsas de estudo.

O presidente da CBF insistiu em seu objetivo de lutar contra a corrupção e o que chamou de “erros do passado” na Confederação Brasileira de Desportos. “Aqueles que comungarem com o nosso pensamento, com nossa plataforma de trabalho, nesse mesmo sentido, vão estar marchando com a gente. Aqueles que são dúbios, não vão marchar. A gente quer que realmente essa página triste da história da CBF seja virada de vez. Isso a gente vai fazer de uma forma muito veemente”, insistiu.

Sem dar muitos detalhes, o presidente afirmou que a CBF vai assinar com a Fifa Master Alumni (FMA) um convênio para oferecer mais qualificação para profissionais por meio também de bolsas de estudo. A instituição FMA é uma associação baseada na Suíça, independente de la FIFA, que propõe cursos de Management, Direito e Humanidades do Esporte.

“Temos que ter qualificação e é por isso que a CBF, também dentro desses projetos que têm feito com a FIFA, vai assinar (o convêncio) para termos bolsas de estudos, para que a pessoa interessada, um colaborador, um diretor da CBF, vocês próprio da imprensa, treinadores, possam se qualificar dentro dos cursos que a FIFA tem”, explicou.

O presidente assegurou que as formações não serão oferecidas na base de indicações políticas, e sim, beneficiarão os que realmente quiserem contribuir com o futebol do país. "Vamos indicar para aqueles que têm realmente vontade e querem, e que a gente entenda que dali eles possam fazer uma qualificação para contribuir com o futebol brasileiro", concluiu.

