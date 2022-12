Após eliminação na Copa, Tite confirma fim de ciclo e Neymar não está 100% certo de voltar à seleção

O ciclo de Tite no comando da seleção brasileira terminou com derrota para os croatas nas quartas de final da Copa do Catar.

Com a derrota para a Croácia nos pênaltis e a eliminação nas quartas de final, um ciclo na seleção brasileira terminou na noite desta sexta-feira (9) em meio a uma grande tristeza e abatimento que tomou contra dos jogadores e da comissão técnica.

O treinador Tite confirmou sua saída do comando da equipe e Neymar disse que ainda deve tomar uma decisão se vai seguir defendendo a amarelinha.

“Eu não quero fechar as portas da seleção, mas também não estou 100% certo que voltarei. Preciso de um tempo para pensar, vou ver minha família, onde vou buscar forças e depois eu decidir. Agora é difícil falar de cabeça quente. Por isso eu quero pensar, analisar tudo, ver o que é melhor para mim, para a seleção brasileira e depois decidir”, afirmou Neymar ao deixar o estádio Cidade da Educação, palco de mais uma tragédia para a seleção brasileira.

Depois de empatar sem gols no tempo normal, sair na frente com gol do camisa 10 e ceder o empate no finalzinho da prorrogação, a seleção foi superada pelos croatas nas cobrança de pênaltis.

Muito choro dos jogadores ainda no gramado foram a expressão de mais uma imensa decepção em um Mundial, mas desta vez, muito mais dolorida para o camisa 10.

“Meu coração está transbordando de tristeza, até difícil encontrar palavras para falar sobre esse momento. É muito triste, pior que a Copa passada", acrescentou Neymar comparando com a eliminação para a Bélgica, em 2018.

"O que tem que fazer agora é lamentar, agarrar a família, meu filho, ficar com eles um pouco, esquecer tudo o que está acontecendo e depois voltar para os clubes e trabalhar”, disse o jogador ainda muito emocionado.

Se Neymar ainda vai decidir seu futuro na seleção, para uma geração de jogadores, o ciclo chegou definitivamente ao fim.

O zagueiro Thiago Silva encarou os microfones dos jornalistas para falar com ares de despedida. Aos 38 anos, o capitão das Copas de 2014 e 2022 confirma que deixará a seleção, depois de uma última partida que deixa um sentimento profundo de tristeza, mas confiante no futuro da seleção.

“Uma infelicidade tremenda, espero que a gente possa levantar a cabeça e esses meninos possam nos dar alegria mais para frente. Com certeza, a nossa torcida vai ficar, pois teoricamente, com 38 anos, me impossibilita de estar em um novo Mundial, porém a torcida será sempre para a seleção e para esses meninos”, afirmou.

O goleiro Alisson lamentou o gol sofrido nos últimos minutos da prorrogação que deu o empate à Croácia, mas diz que deixa o Mundial de cabeça erguida.

“Fomos eliminados, mas deixamos tudo dentro do campo, lutamos, nos dedicamos e saímos aqui de cabeça erguida”, disse o goleiro.

Questionado sobre o legado de Tite, o goleiro faz um balanço positivo: “O Tite vai ser lembrado pelos resultados, pelo legado que ele deixou, deixou muitos ensinamentos, ele se entregou de corpo e alma para a seleção brasileira. Ele com certeza é um vencedor, infelizmente essa noite, o que fica marcado é o resultado, mas depois quando lembrarem do nome dele, vão lembrar como alguém bem-sucedido na seleção brasileira”, opinou.

Tite confirma que seu ciclo chegou ao fim

No comando de Tite, a seleção brasileira volta a cair pela segunda vez consecutiva nas quartas de final para uma seleção europeia. Ele foi responsável por um ciclo de seis anos à frente da seleção e confirmou que cumprirá a promessa de deixar a equipe depois do Catar. O anúncio já tinha sido feito há mais de um ano e não pegou ninguém de surpresa.

Em entrevista depois da partida da eliminação, Tite foi lacônico ao comentar sobre deixar a seleção com esse resultado decepcionante: “Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo e fim do ciclo”.

Questionado sobre a possibilidade de permanecer no cargo, ele foi categórico: “Eu já vinha colocado há mais de um ano e meio; e não sou um cara de duas palavras, e também não estava jogando para ganhar e fazer drama para ficar”.

O treinador também não quis fazer nenhum balanço sobre a campanha na Copa. “O desempenho vocês fazem com os comentários de vocês, com os jogos que aconteceram, ele está aí à mostra para análise”.

Tite não fala de seu futuro, embora nunca tenha escondido a vontade de treinar um clube europeu. Ele não quis fazer uma avaliação de um eventual legado que tenha deixado no comando da seleção mais vitoriosa da história do futebol.

“O tempo pode responder melhor, e por mais coerente, equilibrado, consciente que eu possa ser, a emoção está aflorada, eu não tenho condições de avaliar todo o trabalho realizado. Mas eu tenho certeza que com o passar do tempo, as pessoas e vocês (jornalistas) vão fazer uma avaliação devida. Eu não tenho no momento toda essa grandeza, essa plenitude em cima de uma derrota como aconteceu”, disse.

