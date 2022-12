Brasil perde nos pênaltis para a Croácia e está fora da Copa

Jogadores do Brasil desanimados após serem eliminados da Copa do Mundo pela Croácia em 9 de dezembro de 2022.

Em um jogo dramático, o Brasil foi eliminado pela Croácia nas cobranças de pênaltis, após o empate de 1 a 1 na prorrogação. A seleção brasileira perdeu duas cobranças e volta para casa mais uma vez eliminada por uma seleção europeia.

Elcio Ramalho, enviado especial ao Catar

Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, Brasil e Croácia foram para a prorrogação. Depois de estar vencendo com um gol de Neymar, no final do primeiro tempo, a seleção brasileira tomou um gol de contra-ataque dos croatas nos minutos finais, com Petković, que levou a decisão para os pênaltis.

Rodrygo, perdeu a sua cobrança, defendida pelo goleiro croata Dominik Livaković, e Marquinhos chutou na trave, selando a eliminação do Brasil por 4 a 2.

Esta foi a quinta eliminação da seleção brasileira por times europeus. Já os croatas, atuais vice-campeões mundiais, se classificaram pela terceira vez à etapa semifinal.

A Croácia agora aguarda o resultado do jogo entre Argentina e Holanda.

O jogo

No primeiro tempo da etapa regulamentar, a seleção brasileira teve a iniciativa, com mais toque de bola, mas encontrou uma marcação muito cerrada dos adversários, que passaram a ter mais controle da partida.

Os croatas chegaram com perigo à meta de Alisson principalmente com Perisić.

A seleção brasileira tentava principalmente pela esquerda com Neymar e Vinícius Jr. Mas, bem marcados, não conseguiram criar boas jogadas.

No segundo tempo, a seleção brasileira voltou bem mais ofensiva e chegou mais perto de abrir o marcador. No entanto, as jogadas pararam nas mãos do goleiro Livaković, que defendeu pelo menos duas chances claras de Neymar e também de Lucas Paquetá.

O treinador Tite fez várias alterações com as entradas de Rodrygo no lugar de Neymar e depois Pedro no lugar de Richarlison, que ficou apagado na partida.

Depois de um empate sem gols, Brasil e Croácia foram para a prorrogação.

O mesmo cenário se repetiu, com a seleção brasileira tendo as maiores iniciativas de ataque, mas a maior chance veio com os croatas em um contra-ataque. Depois de bela jogada de Petković, que se livrou de Éder Militão e Thiago Silva, Brozović chutou para fora.

Neymar abriu o placar contra a Croácia no primeiro tempo da prorrogação. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Mas o Brasil abriu o marcador com Neymar, em bela jogada de ataque, invadiu a área e colocou o Brasil na frente, no final do primeiro tempo. Os croatas então pressionaram e no final da partida, em um contra-ataque, Petkovic aproveitou falha de marcação e empatou para os croatas, a menos de três minutos do final do apito final.

Com o resultado, a disputa foi para os pênaltis e os croatas marcaram as quatro cobranças, colocando o Brasil para fora do Mundial.

