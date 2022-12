“Da dança às lágrimas”: imprensa francesa avalia adeus do Brasil à Copa

“Da dança às lágrimas.” Imprensa francesa destaca o fim da participação da seleção brasileira no campeonato mundial. Na foto, jogadores dançam para celebrar gol na partida contra a Coreia do Sul, em 5 de dezembro de 2022.

A surpreendente eliminação do Brasil pela seleção da Croácia nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, recebe a atenção da imprensa francesa neste sábado (10). Para o jornal Le Monde, o país passou “da dança às lágrimas”, em referência à maneira dos brasileiros de celebrarem seus gols. “Os croatas teriam uma receita mágica para vencer nos pênaltis?”, se pergunta o diário francês, que não hesita em culpabilizar o jogador Marquinhos pela derrota.

A forma como a equipe de Tite comemorava seus gols, o que causou polêmica no Mundial no Catar por ser considerada desrespeitosa em relação aos adversários, também serviu como metáfora à France 24, que afirma que a Croácia colocou fim ao “samba” do Brasil. O site do canal afirma que, depois de ter dançado contra a Coreia do Sul, a seleção brasileira ficou desamparada quando os croatas chegaram.

Já o site da FranceInfo destaca que, apesar da eliminação, Neymar iguala o recorde do "Rei Pelé" com 77 gols pela seleção brasileira. “Iguala-se ao Rei, mas perde o título”, não perdoa o Le Figaro. O jornal enfatiza que o camisa 10, de 30 anos, deixou escapar uma oportunidade de ouro de se sentar na grande mesa. Seria a última?

O esportivo L'Équipe afirma que Neymar fez de tudo para ser o herói, marcando um gol sublime na prorrogação, igualando o recorde de Pelé. Mas finalmente é uma nova derrota para o jogador em sua busca suprema pela seleção.

O Libération ilustra seu artigo com uma foto em que brasileiros aparecem boquiabertos, perplexos, com expressão de desespero. Seriam torcedores entre a tristeza e a nostalgia do "esplendor do passado", explica a legenda. Derrotado nos pênaltis pela Croácia, o Brasil se despediu do sonho do hexacampeonato mundial, sublinha a publicação. “Uma derrota amarga que desperta raiva, tristeza e pode ressurgir tensões políticas”, adverte o texto.

