França vence Inglaterra e vai enfrentar Marrocos na semifinal

A França venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Catar.

A seleção francesa saiu vitoriosa do duelo com os ingleses em jogo disputado neste sábado (10) no estádio Al-Bayt, na cidade de Al-Khor. A vitória de 2 a 1 colocou os “Bleus” na semifinal e o próximo adversário é o Marrocos, uma das surpresas desta Copa do Catar.

Elcio Ramalho, enviado especial ao Catar,

A França segue firme no seu objetivo de erguer um terceiro troféu de campeã mundial, e um segundo título consecutivo após a conquista de 2018, na Rússia.

O próximo adversário pela briga por uma vaga na final será o Marrocos, que horas antes provocou a maior surpresa até agora do Mundial ao eliminar Portugal por 1 a 0. Marrocos se tornou a primeira equipe africana a ficar entre as quatro melhores do mundo.

Mas antes, os franceses tiveram um duro combate com um tradicional inimigo, com o qual mantém muita rivalidade dentro e fora do campo.

A França protagonizou com a Inglaterra um dos jogos mais disputados das quartas-de-final, com muito equilíbrio, bastante e chances de vitória para as duas equipes.

Franceses à frente do placar

Os franceses saíram na frente do placar aos 17 minutos com um gol de Aurélien Tchouaméni, que acertou um belo chute de 25 metros, que surpreendeu o goleiro inglês Pickford.

Ele recebeu um passe de Griezmann, que se tornou recordista em assistências com os “Bleus”. No total foram 27, superando as marcas de Thiery Henry e Zidane (26).

Outro destaque da França no primeiro tempo foi o goleiro Hugo Lloris que fez boas defesas, garantindo a vantagem no placar.

No segundo tempo, a Inglaterra veio mais ofensiva, controlou bem a partida até chegar ao gol de empate, de pênalti, aos 18 minutos. Bukayo Saka foi derrubado na área e Harry Kane, converteu sua cobrança.

Depois de perder algumas boas oportunidades, a França voltou a ficar na frente no placar aos 33 minutos, depois de um cruzamento da esquerda que Giroud completou de cabeça. O número 9 ampliou para 53 seu recorde de gols com a camisa dos “Bleus”, em 118 partidas.

Kane erra pênalti

Os ingleses ainda tiveram outra oportunidade de igualar o placar. Mount foi derrubado na área pela lateral Fernández, e depois de consultar o VAR, o juiz da partida, o brasileiro Wilton Sampaio, confirmou a penalidade. Harry Kane chutou forte, mas acima do travessão.

No último minuto da prorrogação, a Inglaterra ainda teve uma falta perto da área para tentar chegar ao empate, mas Rashford desperdiçou, selando a derrota e a eliminação.

França e Marrocos vão disputar a semifinal na próxima quarta-feira (14) no estádio Al-Bayt, em Al-Khor.

