Argentina goleia a Croácia e vai à final da Copa do Mundo

Com dois gols de Álvarez (à dir.) e um de Messi, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira (13), no estádio Lusail e vai disputar a sexta final de sua história.

Com dois gols de Álvarez e um show de Messi, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira (13), no estádio Lusail. A seleção argentina é a primeira equipe a se classificar para a final da Copa do Catar e espera o vencedor de França e Marrocos, que jogam nesta quarta-feira.

Depois de eliminar o Brasil, uma das equipes consideradas favoritas ao título, a Croácia tinha a ambição de superar outra seleção latino-americana para tentar chegar à sua segunda final consecutiva em Copa do Mundo.

Mas o time liderado por um inspirado Messi pôs um ponto final no sonho do país europeu e com muita dose de realismo e oportunismo, venceu a partida.

Os croatas dominaram e tiveram a maior posse de bola no primeiro tempo, com um time aplicado em seu meio de campo e anulando as jogadas do ataque argentino, dificultando a chegada da bola a Messi.

Mas a Argentina teve paciência e chegou ao primeiro gol aproveitando uma falha de marcação da defesa adversária.

O centro-avante Julián Álvarez, lançado no meio da área, avançou para o gol e no choque com o goleiro Livakovic, o juiz italiano Daniele Orsato marcou pênalti, bem convertido por Messi, aos 34 minutos.

O camisa 10 chegou ao seu quinto gol no Mundial e empatou na artilharia com o francês Mbappé.

O gol abalou a equipe croata e numa bola roubada depois de um escanteio, os argentinos lançaram um rápido contra-ataque. O centro-avante Álvarez acelerou pelo meio e dois zagueiros não conseguiram afastar a bola. Com oportunismo, ele superou o goleiro croata e ampliou o placar, aos 39 minutos.

Mais um show de Messi

A Croácia voltou para o segundo tempo com a obrigação de ser eficiente no ataque para tentar reverter o placar. Teve na maior parte do tempo o controle de bola, mas encontrou um sistema defensivo muito sólido e pouco espaço para criar chances efetivas de marcar.

A Argentina chegou ao terceiro gol em mais uma jogada brilhante de seu maior craque. Messi recebeu a bola pela direita, se livrou do zagueiro Gvardiol com lindo drible e deu bela assistência para Álvarez voltar a marcar aos 25 minutos, deixando a Argentina confortável no placar.

O treinador croata ainda tentou dar maior ofensividade à sua equipe com a entrada de Petkovic, o mesmo que marcou contra o Brasil, no lugar de Brozovic. Mas os argentinos mantiveram sua estratégia de jogar compacto e sem correr riscos, e até criaram outras oportunidades de ampliar.

Com a vitória fácil sobre os croatas, a Argentina vai disputar a sexta final de sua história e tentar o tricampeonato mundial, depois das conquistas de 1978 e 1986.

A Argentina também disputou e perdeu as finais de 1930 para o Uruguai (4 a 2), de 1990 para a Alemanha (1 a 0), e em 2014 novamente para os alemães (1 a 0).

A final do domingo será a segunda oportunidade para Messi erguer o troféu de campeão mundial pela Argentina. Com o gol desta semifinal, ele se tornou o maior artilheiro argentino em Mundiais com 11 gols.

