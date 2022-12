Argentina x Croácia: tudo pronto para a primeira semifinal da Copa 2022

Lionel Messi contra Luka Modric em um duelo de craques: os astros de Argentina e Croácia serão os protagonistas da primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar-2022, na terça-feira (16h00 de Brasília) no estádio Lusail.

Messi (35 anos) e Modric (37) já sabem o que é disputar uma final de Copa - o primeiro em 2014, o segundo em 2018 -, mas não conseguiram levantar o troféu. O Mundial do Catar representa a última oportunidade para que ambos consigam coroar suas carreiras em grande estilo.

"Será uma partida muito dura, é uma grande seleção, que jogou de igual para igual com o Brasil, e em vários momentos foi muito melhor. Tem ótimos jogadores, sobretudo no meio, que trabalham com o mesmo técnico (Zlatko Dalic) desde o Mundial passado, se conhecem muito bem. É uma semifinal de um Mundial e será muito duro", declarou Messi.

Argentinos e croatas chegam às semifinais depois de partidas de 120 minutos nas quartas de final (2-2 contra a Holanda para os sul-americanos e 1-1 contra o Brasil para os europeus), com vitórias nas disputas de pênaltis e grandes atuações de seus goleiros, Emiliano Martínez e Dominik Livakovic.

Recorde

A partida terá um componente histórico para Messi, que disputará sua 25ª partida em Copas do Mundo e igualará o recorde do alemão Lothar Matthäus.

A lista de recordes de Messi não para de aumentar. Na partida contra os holandeses, ele igualou o número de gols (10) de um jogador argentino em Copas, ao lado de Gabriel Batistuta. Com mais um gol, ele será o recordista isolado.

O camisa 10 argentino já balançou as redes quatro vezes na Copa do Mundo do Catar, uma a menos que o artilheiro do torneio até o momento, o francês Kylian Mbappé, que disputará na quarta-feira a segunda semifinal contra o Marrocos.

O técnico argentino, Lionel Scaloni, tem duas baixas confirmadas na defesa: Marcos Acuña e Gonzalo Montiel, que receberam o segundo cartão amarelo no torneio contra a Holanda e devem cumprir uma partida de suspensão.

Também há dúvidas sobre as condições de Ángel Di María, que tem um problema no quadríceps. Ele não jogou contra a Austrália (2-1) nas oitavas de final e entrou no fim da partida contra a Holanda.

Rodrigo De Paul também sentiu dores musculares recentemente e não terminou a partida das quartas de final.

Defesa croata

Na Croácia, a vitória contra o Brasil disparou a confiança da equipe.

"A chave será nossa defesa. Se repetirmos o que fizemos contra o Brasil, eles não terão o espaço que precisam", disse o técnico Zlatko Dalic, que já comandou sua seleção até a final da Copa do Mundo da Rússia-2018 (derrotada de 4-2 pela França).

No Mundial disputado na Rússia, a Croácia foi a primeira colocada na fase de grupos, com direito a uma vitória de 3-0 sobre a Argentina na segunda rodada, o que significa que a partida de terça-feira é uma oportunidade de revanche para Messi e companhia.

Na seleção argentina, a derrota da estreia contra a Arábia Saudita (1-2) já está longe depois das vitórias recentes e a equipe acredita que está muito perto de conquistar o terceiro título mundial do país, depois de 1978 e 1986.

"Agora que estamos no baile queremos continuar dançando", afirmou Scaloni.

A embaixada argentina em Doha calcula que cerca de 30 mil argentinos vão estar presentes no estádio de Lusail. A reportagem da RFI em Doha apurou que o preço do ingresso no mercado paralelo disparou a poucas horas do duelo; a entrada mais barata tem preço oscilando entre US$ 1,1 mil e US$ 1,5 mil.

