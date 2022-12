Croácia vence Marrocos por 2 a 1 e conquista terceiro lugar na Copa do Catar

O meia croata Luka Modric, ao centro, celebra a conquista da medalha de bronze, ao lado de companheiros de equipe, em sua última participação em Mundiais. AFP - KARIM JAAFAR

Texto por: RFI 3 min

A Croácia venceu o Marrocos por 2 a 1 no tempo regulamentar e ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar. A equipe do treinador marroquino Walid Regragui lutou até o fim, mas não conseguiu diminuir a vantagem conquistada pelos croatas no final do primeiro tempo. Mislav Orsic definiu o jogo para a seleção de camisa xadrez com um golaço, cinco minutos antes do intervalo.