No meio-tempo, Croácia vai vencendo o Marrocos por 2 a 1 na Copa

Em oito minutos de jogo, a Croácia abriu o placar e o Marrocos empatou, na partida que vale medalha e irá definir o terceiro colocado na Copa do Mundo do Catar. As duas equipes entraram em campo, no estádio Khalifa, em Doha, em modo ofensivo. O segundo gol da Croácia veio aos 42 minutos.

Publicidade Leia mais

Aos 7 minutos do primeiro tempo, em jogada ensaiada na cobrança de falta, Majer lançou a bola para o lado esquerdo da área. Persic escorou de cabeça para o meio e, vindo de trás, Josko Gvardiol mergulhou, lançando a bola no canto direito da rede do goleiro Bono.

Em uma resposta relâmpago, Ziyech cobrou uma falta da direita para a entrada da área. Majer desviou de cabeça e a oportunidade de marcar se oferece para Dari, que aproveita a saída do goleiro croata Livakovic para igualar o placar rapidamente.

Aos 23 minutos, Modric quase marca mais um para a Croácia. De posse da bola na entrada da área, o meia conquista espaço com a canhota e chuta rasteiro na direção da rede de Bono, que é surpreendido, mas consegue afastar o perigo.

Aos 29 minutos, foi a vez do craque marroquino Hakimi correr pela direita, depois de receber uma boa tabela. O lateral chegou até o fundo do campo, cruzou na direção do gol onde tinha avistado En-Nesyri, mas a bola passou por cima.

As duas equipes não pararam de buscar novas oportunidades. Aos 42 minutos, Mislav Orsic recebeu a bola de Lijava, que estava posicionado na entrada da área, e bateu para o gol, no canto oposto em que se encontrava o goleiro Bono. Assim, a Croácia abriu a vantagem de 2 a 1 contra o Marrocos.

A Croácia iniciou a partida com Livakovic; Stanisic, Sutalo e Gvardiol; Orsic, Majer, Kovacic, Modric e Perisic; Kramaric e Livaja. O Marrocos entrou em campo com Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq e Attiat-Allah; Amrabat, El Khannouss e Sabiri; Ziyech, Boufal e En-Nesyri. Não houve substituição nas duas equipes no primeiro tempo.

O trio de arbitragem é composto pelo juiz Abdulrahman Al Jassim e os assistentes Taleb Al Marri e Saoud Al Maqaleh.

O Marrocos faz uma campanha histórica e conta com uma torcida numerosa nas arquibancadas do estádio Khalifa. Os Leões do Atlas se tornaram o primeiro país africano a alcançar a fase semifinal do Mundial, eliminando equipes europeias de peso, como Espanha e Portugal. A derrota foi imposta pela França, atual campeã do mundo, para quem os marroquinos perderam por 2 a 0.

Os croatas provaram ser uma seleção perseverante: venceram o Japão, que surpreendeu no início da competição, e foram os carrascos dos brasileiros no mata-mata. No entanto, o time da camisa xadrez não resistiu a Messi na última terça-feira e perdeu por 3 a 0 diante da forte Argentina.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro