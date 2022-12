Argentina vence França nos pênaltis e é tricampeã do mundo no Catar

Os argentinos levantam o troféu de vencedores da Copa do Mundo de 2022, no estádio Lusail, no Catar.

Em uma final eletrizante na Copa do Catar, a Argentina conquistou o tricampeonato mundial de futebol na disputa de pênaltis contra a França. O meia francês Aurélien Tchouaméni desperdiçou um pênalti e levou os franceses ao segundo lugar. Depois de 36 anos de espera, a "Albiceleste" estampará a terceira estrela em sua camisa (1978, 1986, 2022) com a vitória no estádio Lusail.

Lionel Messi, em seu quinto Mundial disputado, conquistou o tão sonhado título que lhe faltava, marcando dois gols, num jogo em que o francês Kylian Mbappé fez um hat-trick.

As duas equipes foram para a prorrogação depois que os "Bleus" empataram de virada contra a Albiceleste no tempo regulamentar.

A Argentina dominou o primeiro tempo da partida, e com um futebol muito superior ao da França marcou dois gols. Lionel Messi converteu um pênalti aos 22 minutos da fase inicial. Logo em seguida, aos 35, Ángel Di María ampliou a vantagem, em um contra-ataque que deixou os franceses atônitos.

As duas equipes voltaram do intervalo em ritmos diferentes. A França tentando criar oportunidades, mas com dificuldades para driblar a defesa argentina, que foi reforçada pelo técnico Lionel Scaloni, em uma tentativa de segurar o placar.

Durante meia-hora, argentinos e franceses criaram alguns lances perigosos, mas sem concluir. De repente, aos 33 minutos, o atacante francês Kylian Mbappé lançou uma bola para Kolo Muani, que foi derrubado pelo zagueiro argentino Otamendi. O juiz apitou a penalidade máxima.

Concentrado e consciente da responsabilidade, Mbappé bateu com classe, e aos 34 minutos diminuiu a desvantagem para os franceses. Em um lance inacreditável, dois minutos depois, aos 36, Mbappé fez uma tabela com Marcus Thuram, que mesmo desequilibrado finalizou, balançando a rede do goleiro argentino Emiliano Martínez. Com o empate de virada, a França levou a decisão da Copa para a prorrogação.

O primeiro tempo da prorrogação foi bem disputado pelas duas equipes, sem alterar o placar. Depois da tradicional troca de campo, Messi marcou um golaço aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, fazendo muita gente acreditar que a Argentina tinha decidido o jogo naquele momento. Isso era não contar com o talento de Mbappé.

Aos 11 minutos, o lateral-direito argentino Montiel cometeu uma falta em Mbappé dentro da área. O juiz deu pênalti a favor dos franceses. O próprio Mbappé bateu e empatou novamente o jogo. Argentina e França terminam a prorrogação com o placar de 3 a 3. A partir daquele momento, o campeão da Copa do Mundo de 2022 seria decidido na disputa de pênaltis.

Messi beija a taça de campeão mundial da Fifa, tendo ao fundo o presidente da entidade (à esquerda), o emir do Catar e o presidente francês, Emmanuel Macron. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Rumo à América do Norte

Depois da controvertida Copa do Catar, o próximo Mundial será realizado em 2026, em todo o continente norte-americano. Os jogos vão acontecer em três países: México, Canadá e Estados Unidos, com a participação pela primeira vez de 48 seleções.

