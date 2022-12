Argentinos vibram em Paris com tricampeonato mundial conquistado contra franceses

“O-Leo”, gritava a torcida que foi assistir à final da Copa do Mundo de 2022 na Embaixada da Argentina em Paris. O ídolo Leo Messi, capitão da equipe nacional, era exaltado a cada drible, durante a partida que deu o tricampeonato à seleção Albiceleste por 4 a 2 contra a França, nos pênaltis. Regado a vinho e empanadas argentinas, o jogo reuniu cerca de 200 torcedores que vieram acompanhar, em território argentino na França, a disputa pela taça.

Paloma Varón, da RFI

Se, do lado de fora, o silêncio e a decepção imperavam, dentro da embaixada, localizada no prestigioso 16° distrito de Paris, a 700 metros do Arco do Triunfo, monumento que coroa a avenida Champs-Élysées, os cantos não cessavam: “Vamos, vamos Argentina…” ou “Sou argentino / é um sentimento / não posso parar”, entoavam em coro.

“É uma emoção enorme ser tricampeão. E um privilégio. Primeiro, por poder compartilhar este momento histórico do esporte argentino com os mais de 200 argentinos que vieram à embaixada; segundo, por Lionel Messi, que merecia ganhar essa partida. Toda a seleção o admira, todo o povo argentino, as crianças o admiram profundamente”, disse à RFI o embaixador da Argentina em Paris, Leonardo Constantino.

“Messi é a grande figura desta equipe e a grande figura do futebol argentino, junto com Diego Maradona. Não podemos estar mais felizes aqui na embaixada em Paris”, completa o diplomata.

Para o torcedor Mario Daniel Villagra, a vantagem de ver o jogo na embaixada era “poder torcer na França e ter o mesmo ambiente da Argentina”. “A gente está falando com a família, com os amigos, e é um bom momento para a gente que está aqui em Paris se encontrar”, afirmou.

Villagra, que morou no Rio de Janeiro e fala português, conta que muitos amigos brasileiros estavam em dúvida para quem torcer – “por causa da histórica rivalidade entre os países”. Mas, encerrado o jogo, muitos o parabenizaram.

Ana Maria Gema era uma das mais entusiasmadas. “Me sinto muito, muito feliz por tudo o que esta vitória representa para a Argentina e para todos os que estão no exterior. Estou feliz demais, não vou dormir esta noite”, disse.

Messi é eleito o melhor jogador da Copa

Com esta final, Lionel Messi, 35 anos, não só conquista o único troféu que lhe faltava na carreira, como supera Lothar Matthaus e se torna o jogador com mais partidas disputadas pela Copa do Mundo, 26 ao todo, contra 25 do ex-capitão da seleção alemã.

Além disso, com sete gols em sete partidas nesta Copa, "la Pulga", como Messi é chamado na Argentina, foi eleito o melhor jogador do torneio, só perdendo em número de finalizações para o também camisa 10 Kylian Mbappé, eleito artilheiro do Mundial do Catar.

O atacante francês de 23 anos, companheiro de Messi no Paris Saint-Germain, fez oito gols e ficou com a chuteira de ouro. No entanto, na classificação de melhor jogador, Mbappé ficou em segundo lugar, atrás de Messi, seguido pelo croata Luka Modric, em terceiro.

O embaixador da Argentina em Paris, Leonardo Constantino (segundo, da esquerda para a direita), posa com torcedores após o final do jogo em que a seleção capitaneda por Messi conquistou o tricampeonato mundial de futebol. © Paloma Varón/RFI

“É o melhor dia da minha vida. Essa vitória iluminou o nosso céu. E a mão de Messi é a mão da Copa do Mundo”, disse, emocionado, o torcedor Mariano. Ele ainda saudou Dibu, apelido do goleiro Emiliano Martínez, que brilhou na decisão e recebeu o prêmio de melhor goleiro da competição.

O reconhecimento do talento da seleção campeã não parou com esses nomes, já que Enzo Fernandez ficou com o prêmio de jogador revelação da Copa de 2022.

“Nós sofremos muito. Pensávamos que estávamos no controle, mas eles [os franceses] conseguiram voltar. Foi um jogo muito, muito complicado. Nosso destino era sofrer. Eles tiveram uma última chance de vencer e, felizmente, consegui impedir com o pé. É um momento que sempre sonhei viver, não tenho palavras para isso”, declarou o goleiro Dibu a jornalistas no Catar, depois do jogo.

