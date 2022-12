Decisão da Copa: Argentina massacra França e vence primeiro tempo por 2 a 0

Di María celebra segundo gol da Argentina. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Texto por: RFI 2 min

A Argentina vai vencendo a França por 2 a 0 no intervalo da decisão da Copa do Mundo do Catar, disputada no estádio Lusail. Lionel Messi abriu o placar aos 22 minutos, batendo um pênalti contra a rede do goleiro francês Hugo Lloris. Aos 35, num contra-ataque, Ángel Di María ampliou a vantagem para a Albiceleste.