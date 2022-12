Franceses rebatem ressaca da derrota na Copa com tuítes bem-humorados e críticas a Macron

O atacante Kylian Mbappé caminha de cabeça baixa depois de receber o troféu chuteira de ouro da Fifa, como artilheiro do Mundial do Catar. AP - Natacha Pisarenko

Texto por: RFI 3 min

Os franceses ficaram decepcionados com a derrota da França para a Argentina, na Copa do Mundo do Catar, mas não perderam o senso de humor. No Twitter, internautas fizeram muitos elogios ao atacante Kylian Mbappé, eleito artilheiro do Mundial depois de marcar três gols apenas na final histórica, oito no total da competição. Alguns também ironizaram a forma como o presidente Emmanuel Macron tentou consolar os jogadores depois do apito final.