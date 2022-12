Argentinos comemoram tricampeonato nas ruas e atribuem título a “ajuda" de Maradona

04:13 Cenas de euforia tomaram as ruas de Buenos Aires e outras cidades do país, onde a multidão de torcedores também homenageou o ex-campeão, Diego Maradona, que conquistou o título de 1986. REUTERS - AGUSTIN MARCARIAN

Texto por: Márcio Resende 2 min

Mais de 90.000 torcedores argentinos se reuniram no principal Fan Fest do país, na capital Buenos Aires, neste domingo (18) para acompanhar a final contra a França. É quase a mesma quantidade de público presente no estádio Lusail, palco da final da Copa do Catar.