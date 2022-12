Depois de Benzema anunciar aposentadoria da seleção francesa, imprensa evoca atrito com técnico

Karim Benzema com a camisa 19 da seleção francesa de futebol. AFP - FRANCK FIFE

Texto por: RFI 3 min

O jogador Karim Benzema anunciou nesta segunda-feira (19) sua aposentadoria da seleção da França, em uma mensagem publicada no Twitter. A decisão do atacante do Real Madrid é divulgada no dia em que ele completa 35 anos, e a seleção francesa ainda digere a derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo. A imprensa esportiva reage dizendo que era impossível para Benzema voltar a trabalhar com o técnico Didier Deschamps após novo desentendimento.