França x Argentina: uma final de Copa "extraordinária" que entra para a história, diz imprensa francesa

Lionel Messi comemora a vitória junto aos torcedores argentinos no estádio Lusail, no Catar, em 18 de dezembro de 2022.

A vitória da Argentina sobre a França na final da Copa do Mundo estampa as capas dos principais jornais franceses desta segunda-feira (19). A imprensa não poupa elogios à equipe de Didier Deschamps, que fez uma bela campanha na competição.

"Legendários" é a manchete do jornal Libération, que ilustra sua capa com uma foto de Messi ao lado de Mbappé. O diário destaca que após uma partida "louca", a seleção francesa perdeu nos pênaltis para a Argentina. O duelo foi a consagração de Messi e de Mbappé, que ficou também com um título, o do melhor goleador do Mundial, diz Libé.

"Para a história" é a manchete do jornal Le Figaro, junto a uma foto da equipe campeã da Copa. Para o diário, a partida "extraordinária" do domingo vai ficar gravada na memória: "a terra inteira assistiu a um combate homérico entre uma Argentina que merece sua terceira estrela, com um Messi gigante, e uma equipe francesa primeiramente catastrófica, depois corajosa, carregada por um Mbappé autor de três gols legendários", publica.

O jornal La Croix não esconde a tristeza com a derrota e traz como manchete: "Messi e a Argentina apagam os sonhos da França". O diário também destaca "o espetáculo" que foi o jogo, com "reviravoltas contínuas". No entanto, La Croix reconhece que a equipe de Lionel Scaloni foi superior, dominando desde o começo os "Bleus" (os Azuis), como são chamados os jogadores franceses.

"Infelizmente, o espetáculo terminou após os pênaltis", diz a matéria. O diário também lembra que a aventura da seleção francesa não termina no Catar, "já que a maioria do time é composto por atletas com menos de 25 anos". "Que venha a continuação", diz.

Momentos de desespero e graça

"Orgulhosos dos nossos Bleus" é a manchete do jornal Le Parisien, estampada com uma foto da equipe francesa abraçada, após a derrota. "Uma partida histórica" é o título do editorial do jornal, que afirma que não há dúvidas que essa foi a final de Copa do Mundo "mais maravilhosa até hoje". Para o editorialista, o duelo de domingo não foi apenas questão de jogo, mas de "drama, intensidade, dor, profunda alegria e lágrimas, momentos de desespero seguidos de momentos de graça".

Já a manchete do jornal esportivo L'Equipe é: "Cabeça erguida" junto a uma foto de Mbappé com a medalha de prata. Para o diário, a seleção francesa foi heróica e ficaram "a alguns centímetros" da terceira estrela. Após uma final "de perder o fôlego", com um roteiro "cruel" e "magnífico", a equipe de Didier Deschamps também entra para a história ao lado dos campeões argentinos, conclui.

