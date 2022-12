Messi aceita prolongar com o PSG para delírio dos torcedores franceses

A imprensa francesa desta quinta-feira (22) revela que o argentino campeão do mundo Lionel Messi aceitou, em princípio, prolongar seu contrato com o Paris Saint-Germain por pelo menos mais uma temporada. O jornal Le Parisien já tinha revelado essa tendência na quarta-feira (21) e hoje, em chamada de capa, confirma o acordo fechado com a direção do clube.

Publicidade Leia mais

O Le Parisien nota que, apesar de o camisa 10 argentino ser o maior jogador da história do futebol, não parece ter sido difícil convencê-lo. Agora falta negociar os detalhes. Um deles será a defasagem de salário em relação a Kylian Mbappé. O francês ganha € 72 milhões anuais no PSG, enquanto Messi, sete vezes Bola de Ouro e agora campeão do mundo, recebe € 41 milhões.

Duas razões teriam motivado o jogador a continuar em Paris: a família de Messi gosta da cidade e o PSG promete mantê-lo no alto nível exigido pelo futebol europeu. Messi também teria interesse em marcar os 11 gols que faltam na Liga dos Campeões para que ele supere a marca do português Cristiano Ronaldo como artilheiro do torneio de elite europeu. Ao lado de Kylian Mbappé e Neymar, o argentino tem a esperança de levantar a taça da Liga dos Campeões pela quinta vez.

Segundo o diário esportivo L'Équipe, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, já tinha tentado negociar o prolongamento antes da Copa, mas Messi preferiu deixar para depois.

Muito se falou nesta semana sobre uma ida de Messi para o clude de David Beckham, em Miami, ou um retorno ao Barcelona. Mas Messi se contentou em ouvir educadamente a proposta de Beckam. Quanto ao Barça, a ideia sequer passou pela cabeça do jogador, escreve o Le Parisien, porque Messi deixou o clube em conflito com os dirigentes. Resultado: o melhor jogador da Copa do Mundo vai encantar os fãs parisienses por, pelo menos, mais um ano e meio.

E Mbappé?

A permanência ou não de Mbappé no PSG passa a ser a principal preocupação da direção do clube parisiense. O vice-campeão mundial, artilheiro da Copa do Catar, tem contrato até 2025, com a possibilidade de antecipar a saída em 2024. Para o Le Parisien, embora Mbappé tenha demonstrado que deseja jogar no exterior e queira ser tratado como o número 1 do time, ele sabe que é jogando ao lado dos melhores atacantes do mundo que ele tem mais chances de conquistar troféus.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro