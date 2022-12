Mbappé é tratado como herói na volta ao PSG e Neymar é criticado pela expulsão

Na França, torcedores e imprensa esportiva multiplicam elogios e rendem homenagens ao atacante Kylian Mbappé que, nos acréscimos, fez o gol que garantiu a vitória de 2 a 1 do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Strasbourg, pelo campeonato francês. Já a volta de Neymar, expulso por dois amarelos, foi alvo de críticas.

Publicidade Leia mais

"Do Catar ao Parque dos Príncipes, ele continua a agitar multidões, encantar os torcedores de futebol e fazer história", escreve o diário Le Parisien sobre Mbappé, maior destaque do time parisiense em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo. O PSG venceu o adversário no final da partida graças ao seu "inevitável atacante", herói de uma noite complicada para o time, acrescentou o diário.

"Ídolo e salvador", escreveu em manchete o jornal esportivo L'Équipe, ilustrando o texto com o pênalti cobrado no final da partida, que selou a vitória do time parisiense sobre o vice-lanterna do campeonato. A cota de popularidade de Mbappé na capital francesa nunca esteve tão alta. Nem mesmo quando renovou o contrato com o clube até 2025 a imagem do jogador esteve tão boa, ressaltou a publicação.

O "sangue-frio", demonstrado pelo francês ao bater o pênalti, é elogiado pela imprensa esportiva, que destaca esse aspecto positivo do atacante, visto também no Mundial do Catar, onde foi artilheiro com 8 gols.

O número 7 já havia surpreendido torcedores e o clube ao voltar aos treinamentos três dias após a derrota para os argentinos na final da Copa do Mundo. Na volta aos gramados com o PSG, na noite desta quarta-feira (28), ele foi recebido com cânticos e muito entusiamo pelos torcedores que lotaram o Parque dos Príncipes para o jogo contra o Strasbourg, válido pela 16ª rodada do campeonato francês.

L'Équipe destaca ainda que a torcida organizada Ultra Paris entoou nas arquibancadas uma nova música dedicada ao grande ídolo do clube, um privilégio apenas concedido anteriormente aos ex-jogadores Edinson Cavani e o brasileiro Raí.

Além da canção, faixas foram exibidas pelos torcedores com dizerem como "Kylian, o futuro te pertence" e ainda "Artilheiro da Copa do Mundo, puro produto parisiense, o campeão é você".

Na saída do estádio, Mbappé confessou que nunca vai superar a decepção com a perda do título para a Argentina. "Pessoalmente eu nunca vou digerir. Como já disse, meu clube não é responsável por esse fracasso na seleção. Eu estou votando com a melhor energia positiva possível. Não importa o resultado com a seleção francesa, vitória ou derrota. O PSG é outra coisa e estou determinado a ganhar todos os troféus com o clube", afirmou.

As duas caras de Neymar: maravilhoso e irritante

Sobre Neymar, a imprensa esportiva lamentou a expulsão do craque brasileiro, que em dois minutos, no segundo tempo, recebeu dois cartões amarelos e deixou o estádio antes mesmo do final da partida, como constatou a emissora Canal +.

Por cerca de uma hora, Neymar parecia estar em grande forma, apesar de não ser bem-sucedido em todas as jogadas, mas foi quem mais animou o setor ofensivo. Foi dele o passe para o zagueiro Marquinhos abrir o placar. No entanto, onde tem Neymar, "a tensão não está muito longe", nota L'Équipe. O diário afirma que o camisa 10 fez uma "simulação grotesca" e mereceu ser excluído da partida.

Le Parisien escreve que havia uma expectativa para a volta de Neymar após sua imensa decepção com a Copa do Mundo. E, segundo o diário que circula na capital francesa, ele demonstrou as "duas caras" que o público parisiense está acostumado a ver desde sua chegada, em 2017.

Por um lado, maravilhoso e decisivo e, por outro lado, diabólico e irritante. É esta segunda versão que predomina ao final do jogo, onde ele deixou sua equipe com 10 em campo, após ser punido ao colocar a mão no adversário e, na sequência, expulso por simular um pênalti.

O diário parisiense lembra que foi a quinta expulsão de Neymar com a camiseta do PSG, a quarta após receber dois amarelos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro